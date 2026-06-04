IT tekniker
Eterni Sweden AB / Supportteknikerjobb / Växjö Visa alla supportteknikerjobb i Växjö
2026-06-04
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, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett företag med stark gemenskap och bra arbetskultur? Vi söker en teknikintresserad och noggrann medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Som IT-tekniker ansvarar du för att datorer och annan IT-utrustning konfigureras, installeras och kvalitetssäkras innan de levereras till kund. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att säkerställa att utrustningen håller hög kvalitet och är klar att användas direkt vid leverans.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Konfiguration och installation av datorer och IT-utrustning
Installation av operativsystem, drivrutiner och programvara
Testning, funktionskontroll och kvalitetssäkring
Färdigställande av utrustning enligt kundens önskemål
Enklare felsökning och hantering av tekniska problem
Tjänsten kan även innebära att du stöttar verksamheten inom lager och produktion vid behov.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
Är händig, teknikintresserad och har god datorvana
Är noggrann, ansvarstagande och arbetar strukturerat
Har en positiv inställning, trivs med samarbete och är villig att lära dig nya saker
Det är meriterande om du har erfarenhet av installation av operativsystem, drivrutiner och har grundläggande kunskaper i Windows-miljö (drivrutinsinstallationer m.m).
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där vi värdesätter kvalitet, samarbete och en trivsam arbetsmiljö.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som IT tekniker är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult ute hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Åsa Svärd på asa.svard@eterni.se
eller 070 935 40 41.
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Åsa Svärd asa.svard@eterni.se Jobbnummer
9948922