IT Supporttekniker Stockholm
Nordlo Improve AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordlo Improve AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Nyköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Är du en driven och engagerad person med ett intresse för IT? Motiveras du dessutom av att lösa utmaningar och arbeta med andra tekniskt kunniga kollegor? Hos Nordlo Advance får du komma till en arbetsgivare med stabil grund där du får möjlighet att utveckla dina tekniska kompetenser! Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
Du har tillsammans med dina kollegor på Service Desk den initiala kontakten med våra kunder.
Vilket innebär att du svarar i telefon, registrerar ärenden och löser problem med kundernas datorer och servrar. Mycket kan skötas från kontoret eller hemifrån via fjärrstyrning med ibland krävs det att man åka ut till kunden och hjälpa till på plats. Vissa tekniker har även bemanningsuppdrag en eller ett par dagar i veckan. Du kan också vara med i projekt när t.ex. en ny kund skall migreras in till våra tekniska plattformar.
Vartefter din erfarenhet och kunskap växer får du större eget ansvar och kan efter en period gå över till 2nd line där du arbetar längre med problem och där mer inriktar dig på servrar, nätverk och annan infrastruktur. Vårt Service Deskteam består idag av ca 12 tekniker men arbetar även mycket med övriga tekniker och konsulter. Totalt blir vi därför ungefär 27 personer på tekniksidan.
Om dig
Tjänsten passar dig som har gått en högskoleförberedande utbildning på gymnasiet och eller har en yrkeshögskoleutbildning med några års relevant. Det som är gemensamt för våra medarbetare är att du har ett genuint teknikintresse och vill bygga vidare på dina befintliga kunskaper.
Vi söker därför dig som:
Har slutfört gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot IT eller har annan eftergymnasial utbildning. Har social kompetens och tycker om att ta eget ansvar. Har flytande kunskaper svenska och engelska då daglig kommunikation sker i språken.
Som person ser vi även att du är initiativtagande och inte räds för att ta egna beslut. Du har utöver det ett påtagligt teknikintresse och drivs av att lösa utmaningar utan tydliga ramar och riktlinjer. Vidare ser vi det som viktigt att självständigt kunna driva sitt arbete framåt och att du har god förmåga att prata med kunder och ge god service.
Om Nordlo
Nordlo är en av Nordens ledande aktörer inom moln och infrastruktur. Vi erbjuder skalbara driftlösningar, managerade tjänster och full outsourcing av IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentliga verksamheter. Genom nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper vi våra kunder att stärka sin konkurrenskraft och driva digitaliseringen framåt.
Nordlo omsätter 2,1 miljarder SEK, har ca 900 anställda på orter över hela Sverige och stora delar av Norge.
Vill du veta mer? På vår hemsida kan du läsa om vår verksamhet, kundcase och våra medarbetare. Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/69". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordlo Improve AB
(org.nr 556271-9129) Arbetsplats
Nordlo Advance AB Kontakt
Patrik Ståhlberg 0707-997765 Jobbnummer
9478679