IT support - Solidx AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

Solidx AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2020-08-25Annons-förslag:Har du ett gediget intresse för IT och beskriver dig som serviceminded, social och gillar problemlösning? SolidX söker nu dig som är tillgänglig från oktober och vill jobba heltid med teknisk IT-support. Ta chansen att utvecklas i skarpa uppdrag - ansök redan idag! Om tjänsten: SolidX har ett brett spann av kunder - alltifrån storbanker, telecom-bolag till myndigheter och spännande start-ups. I norra Sverige behöver vi just nu IT-kompetens, framför allt teknisk IT-support. Jobb-beskrivning, se nedan:Preferably 1-3 years of IT Support experience, or other hands on IT experience in a business settingTroubleshooting of Windows 10 based applicationsExperience with hardware troubleshootingBasic networking knowledge (Switches/DNS/DHCP)Guide users through basic computer tasksPeople skills2020-08-25Sista dag att ansöka är 2020-09-24Solidx ABStrandvägen 511451 Stockholm5332238