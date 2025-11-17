IT Specialist
Vi söker en senior IT Specialist till myndighet inom elkraft.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att arbeta som resurskonsult inom en organisation som ansvarar för beredskap och externa uppdrag. Konsulten stödjer verksamheten i IT-relaterade frågor med fokus på att säkerställa att IT-system och IT-stöd är ändamålsenliga, effektiva och anpassade efter verksamhetens processer. Uppdraget omfattar analys, kravställning, utveckling, implementering och kvalitetssäkring av IT-lösningar samt deltagande i interna och externa forum för att bidra med verksamhetskunskap och säkerställa att IT-utvecklingen ligger i linje med verksamhetens mål.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Beställarstöd: Stöd vid kravställning och beställning av IT-lösningar, inklusive dialog med interna och externa leverantörer.
Analys: Genomföra behovs- och systemanalyser för att säkerställa att IT-stödet möter verksamhetens krav.
Utredning: Utreda IT-relaterade frågeställningar, inklusive kartläggning av processer och informationsflöden.
Rapportskrivning: Dokumentera resultat i form av rapporter, beslutsunderlag och presentationsmaterial.
Verksamhetsutveckling: Bidra till utveckling och effektivisering genom implementering och förbättring av IT-stöd.
Systemimplementering: Delta i och driva införande av nya IT-system samt vidareutveckla befintliga system utifrån verksamhetens behov.
Uppföljning och kvalitetssäkring: Säkerställa att IT-systemen fungerar enligt syfte genom kontinuerlig uppföljning och förbättringsarbete.
Forumdeltagande: Representera verksamheten i interna och externa IT-forum och bidra med verksamhetskunskap i utvecklingsdialoger.
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 10 års arbetslivserfarenhet av IT från offentlig verksamhet. Minst ett års arbetslivserfarenhet av att jobba med IT-systemsstöd för handläggning av ärenden kopplat till specifikt elberedskap eller civilplikt. Minst fem års arbetslivserfarenhet av verksamhetsutveckling inom offentlig verksamhet. Behärska svenska språket flytande i tal och skrift.
Meriterande
Minst ett års arbetslivserfarenhet av att arbeta med regelverket kring totalförsvarsplikt. (allmän tjänsteplikt, värnplikt eller civilplikt) Minst två års arbetslivserfarenhet av att arbeta med plattformen Service Now. Arbetslivserfarenhet av att arbeta med SGSI under de senaste två åren. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
