IT Service Manager Ekonomi till SEK

Svensk Exportkredit söker en driven IT Service Manager för våra system inom finansiell och regulatorisk rapportering och ekonomi
Våra affärssystem för finansiell och regulatorisk rapportering och ekonomi är avgörande för vår verksamhet, och nu söker vi en IT Service Manager för att ta helhetsansvaret för förvaltningen av dessa system. SEK är det stora lilla företaget - vi är ca 300 personer med en stor systemmiljö, en komplex affär och ett viktigt uppdrag. Det gör att vi arbetar nära varandra och är generösa med kunskap, engagemang och stöttning. Tillsammans strävar vi alltid efter att arbeta som ett välfungerande team som vill göra mer för fler. Välkommen!
Vi erbjuder dig
• En varierad och dynamisk roll, där du arbetar både med uppgifter här-och-nu samt deltar i större strategiska initiativ
• Möjligheten att skapa struktur och långsiktighet i en spännande och komplex miljö
• En trygg arbetsplats med fokus på samarbete, engagemang och personlig utveckling
Det här gör du hos oss
Som Service Manager för Ekonomi hos SEK är du en viktig länk mellan verksamheten och IT-organisationen. Du tillhör vårt Service Management-team, där du samarbetar med andra Service Managers, och arbetar tätt med verksamhetsområdena Ekonomi och Risk och deras respektive Produktägare. Du har även flera kontaktytor mot andra enheter och grupper som bidrar till vår finansiella och regulatoriska rapportering.
I vardagen ansvarar du för både det operativa och taktiska arbetet med att förvalta och vidareutveckla de applikationer och tjänster som ligger inom ditt område. Det innebär att du kommer att:
• Ansvara för uppgraderingar och livscykelhantering för att säkerställa att system och tjänster uppfyller regelverk samt kvalitets- och säkerhetskrav
• Följa upp incidenter, hantera och rapportera risker och skapa dokumentation för att säkerställa en långsiktigt hållbar drift
• Ansvara för budget, licenser, kostnadsuppföljning och faktura- och avtalshantering - inklusive samarbete med externa leverantörer
• Delta i och driva inköp och upphandlingar
• Ansvara för behörighetsstyrning, informationssäkerhetsklassningar och ITGC-kontroller
Du kommer också driva initiativ och delta i projekt för att utveckla och förbättra de tjänster och arbetssätt du ansvarar för - och för att möta både verksamhetens och omvärldens förändrade behov!
Ditt team och arbetsplats
Service Management-teamet är en sammansvetsad grupp på 8 personer som ansvarar för förvaltning och utveckling av IT-stöd för olika verksamhetsområden. Vi är en del av CIO-organisationen, där våra ca 130 IT-specialister är grupperade.
Vårt kontor ligger på Fleminggatan 20 i Stockholm, och vi arbetar med ett flexibelt arbetssätt och möjlighet att jobba på distans upp till två dagar per vecka när det passar uppgifterna och teamets leveranser.
Mer om dig
Vi söker dig som vill arbeta i en dynamisk miljö dör teknik och verksamhet möts. Du har god systemförståelse och som arbetat som Service Manager, eller liknande roll i gränslandet IT/verksamhet, med fokus på finansiell och/eller regulatorisk rapportering, och gärna även ekonomi. Vi söker dig med erfarenhet från den finansiella sektorn och i det en förståelse för förutsättningarna i vår affär och verksamhet.
Du har en relevant examen och är bekväm med både svenska och engelska som arbetsspråk.
Som person och kollega är du strukturerad och lösningsorienterad. Du tycker om att skapa stabilitet, samtidigt som du vill och kan utveckla och förbättra arbetssätt och kavla upp ärmarna - var det än behövs. Du är nyfiken och trygg i att ta ett helhetsansvar. Din prestigelösa inställning och kommunikativa förmåga gör dig till en tydlig och entusiasmerade drivkraft i samarbete och leverans över roll- och teamgränser.
