IT Security Architect
2025-08-22
Om Plejd
Plejd fortsätter att växa och är ett innovativt svenskt techbolag inom smart belysning och hemautomation. Vi brinner för att göra elektrikerns vardag enklare genom att utveckla produkter och tjänster som utnyttjar den nya tekniken på rätt sätt. Med vår position i framkant av belysningsautomation har vi etablerat oss som en tongivande aktör på den svenska marknaden.
Vi är ett integrerat fullstack-företag med intern expertis och vi stoltserar med en diversifierad grupp av specialister inom områden som produktion, automation, elektronik, mekanik, inbyggda system, apputveckling och moln/backend-teknologier. Allt under ett tak.
Om rollen Som IT Security Architect ansvarar du för att bygga och utveckla säkerhetsarkitekturen i Plejd's IT-infrastruktur i nära samarbete med IT-arkitekter inom andra områden. Du omsätter övergripande policys till konkreta tekniska lösningar, tar fram standarder och säkra konfigurationer samt ser till att säkerhet finns med som en naturlig del i alla IT-projekt. En viktig del av rollen är också att tillsammans med Plejd's säkerhetsteam arbeta proaktivt med risk, genom att göra sårbarhetsanalyser och tester för att förebygga hot innan de blir verkliga.
Mer konkret kommer du bland annat att:
- förvalta, utveckla och dokumentera Plejd's IT-säkerhetsarkitektur.
• ta fram, kravställa och följa upp IT-säkerhetslösningar.
• planera och koordinera granskningar och sårbarhetsanalyser .
• samordna cybersäkerhetsarbetet i hela organisationen.
• säkerställa efterlevnad av GDPR, ISO 27001 och andra relevanta standarder.
• bevaka omvärlden avseende hotbilder, sårbarheter, trender och nya teknologier inom IT-säkerhet
Om dig Vi vill att du har flera års erfarenhet som IT Security Architect, Senior Security Engineer eller i en liknande teknisk roll. Du har djup förståelse för hur man säkrar komplexa hybridmiljöer och bred kunskap inom nätverkssäkerhet, endpoint security, systemhärdning, samt offensivt och defensivt säkerhetsarbete
Det är även meriterande om du har erfarenhet av:
- Identity and Access Management (IAM), exempelvis SSO, MFA och Privileged Access Management (PAM)
- PKI och andra krypteringstillämpningar.
- arbete med tekniska kontroller för GDPR och ISO 27001,
- CISSP-certifiering eller motsvarande inom IT- och informationssäkerhet.
Om vår process
Ansök redan idag! Vi rekryterar löpande och kan komma att tillämpa tester för att säkerställa ett objektivt urval. För den här tjänsten gör vi bakgrundskontroll på slutkandidater, vilket kan omfatta utdrag ur belastningsregistret och/eller säkerhetsprövning.
Vi har valt att själva sköta rekryteringen till denna tjänst, och tackar därför nej till all eventuell hjälp från dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
