IT Säkerhetsspecialist - gör skillnad på riktigt inom IT-säkerhet
2025-10-02
Vill du jobba hands-on med säkerhet i molnet - inte bara skriva policies? Hos Söderberg & Partners får du en nyckelroll i vårt IT Operations-team där du bygger, testar och förbättrar säkerhetslösningar som faktiskt används.
Om rollen
Som IT Säkerhetsspecialist är du med och formar vår säkerhetsstrategi. Du får arbeta nära plattformen, verktygen och koden - och vara med från idé till implementation.
Du kommer bland annat att:
- Designa och implementera säkerhetsramverk i Azure med verktyg som Defender for Cloud, Sentinel, Azure Policy, Entra ID och Entra Private Access.
- Automatisera säkerhetsprocesser med PowerShell, Bicep, Terraform och Azure DevOps.
- Utföra proof-of-concepts och testa nya säkerhetsfunktioner i samarbete med Microsoft och TrueSec.
- Arbeta praktiskt med incidenthantering, hotjakt, sårbarhetsanalys och penetrationstester.
- Stötta produktteam med best practices kring säker kodning, nätverk, kryptering och kontinuitet.
Vem vi söker
Du är en teknikdriven problemlösare som gillar att ta ansvar och jobba nära verksamheten.
Vi ser att du har:
- Minst 5 års erfarenhet av säkerhetsarbete i Azure, AWS eller GCP.
- God förståelse för IAM, nätverkssegmentering och säkerhetsinställningar.
- Erfarenhet av scripting och Infrastructure as Code.
- Kunskap om Zero Trust-arkitektur - gärna med erfarenhet av Entra Private Access.
- Förmåga att kommunicera och samarbeta med både tekniker och beslutsfattare.
- Ledaregenskaper som hjälper dig att prioritera, planera och delegera i team.
Vår tekniska miljö
- Microsoft Azure (Defender, Sentinel, Policy, Entra ID, Entra Private Access)
- Microsoft 365 och Security & Compliance Center
- PowerShell, Terraform, Bicep
- Azure DevOps, GitHub
- Regelverk: GDPR, DORA, ISO 27001
Vi erbjuder:
- Utmanande och varierande arbetsuppgifter - du arbetar med spännande projekt och utvecklar lösningar som gör verklig skillnad.
- Kompetensutveckling i fokus - vi investerar i din personliga och professionella utveckling genom kontinuerlig utbildning och kompetenshöjande aktiviteter.
- En inkluderande arbetsmiljö - vi värdesätter mångfald och arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade.
- Hållbarhet som ledstjärna - vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar framtid.
- Riktigt bra förmåner. Vi erbjuder ett generöst förmåns- och försäkringspaket, centrala och moderna kontor, utrymme för nytänkande och personlig utveckling, samt engagerade och kompetenta kollegor som bryr sig om både kunden och varandra.
- Växande bolag med stora visioner - du blir en del av en organisation som satsar framåt och där du har möjlighet att påverka.
Placering: Stockholm, Malmskillnadsgatan 32
Avdelning: IT Operations
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Kontaktperson: Daniel Lindley, daniel.lindley@soderbergpartners.se
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid?
