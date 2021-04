IT Säkerhetsarkitekt - Göteborgs kommun - Datajobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Datajobb / Göteborg2021-04-09Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vår uppgift är att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter. Vi levererar tjänster till stadens förvaltningar och bolag, vilket bland annat innebär att utveckla och tillhandhålla gemensamma arbetssätt, verktyg, IT-stöd och mallar. Våra verksamhetsområden är HR, ekonomi och operativt inköp, IT, kommunikation, ledning och styrning, servicecenter och Välfärd.Vi är cirka 700 anställda och har många spännande uppdrag, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor.Läs mer om oss på http://www.goteborg.se/intraservice 2021-04-09Vi är Göteborg! Nu behöver vi dig som vill vara med att ta fram och förvalta framtidens IT-säkerhetslösningar inom Göteborgs Stad!Som IT-säkerhetsarkitekt på Intraservice får du möjlighet att arbeta med samhällsnyttiga, spännande uppdrag och delta i projekt som utvecklar och levererar lösningar för Göteborgs Stad. Du kommer att arbeta tillsammans med några av de bästa specialisterna inom området informationssäkerhet och dataskydd i en innovativ kultur där kunskapsutbyte och samarbete prioriteras.I rollen som IT-säkerhetsarkitekt fungerar du som gränssnitt mellan Intraservice säkerhets- och arkitekturorganisation. Ditt primära område är informationssäkerhet och dataskydd med inriktning på IT-säkerhet.Exempel på arbetsuppgifter som IT-säkerhetsarkitekt:Medverka i samverkansorganisationen för informationssäkerhet och dataskydd, vilken leds av CISO för IntraserviceVara behjälplig när det gäller att ta fram och förvalta krav, strategier, regler, riktlinjer och policys med inriktning på informationssäkerhet och dataskyddSamverka med den funktionella förvaltningen för att säkerställa att system och dess infrastruktur följer regelverk och bestämmelser tillhörande IT-säkerhetDelta i projekt i syfte att stötta när det gäller att kontrollera förändringsinitiativs efterlevnad av fastställda krav, strategier, regler, riktlinjer och policys med inriktning på informationssäkerhet och dataskyddTillsammans med deltagare i projekt/initiativ/enheter analysera tänkta förändringar i syfte att säkerställa att nya lösningar integreras med verksamhetsarkitekturenFungera som stöd till projekt/initiativ/enheter när det gäller dokumentationAnsvara för att säkerhetsanalyser genomförs inom Intraservice och att nödvändiga åtgärder vidtas och följs uppDokumentera och följa upp problembilder och risker inom verksamheterVi söker dig som har en akademisk examen inom datateknik, datavetenskap eller liknande utbildning, alternativt innehar motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.Du har erfarenhet av att leverera skalbara lösningar och har ett genuint intresse för tekniska aspekter av IT-säkerhetsområdet. Du har kunskap om säkerhet inom såväl verksamhet, applikation/system som infrastruktur och har förståelse för hur hög IT-säkerhet uppnås genom systematik, verksamhetsstyrning, infrastruktur och applikationer.Meriterande är:erfarenhet från kvalificerat arbete inom informationssäkerhetsområdet i större organisation, där du arbetat med olika former av risk- och sårbarhetsanalyser samt informationsklassificering, säkerhetsvalidering, exempelvis penetrationstestning, säkerhet kring och uppföljning av molnbaserade leveransmodeller,erfarenhet av informationssäkerhetsstandarder exempelvis ISO 27001, ISO 27701 och lagkrav - exempelvis inom dataskydderfarenhet av utveckling och framtagande av styrdokument och uppföljning av verksamhetrelevanta certifieringar inom IT- och informationssäkerhetsområdet, exempelvis CISSP, CISM, CISA, etc.Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som stimuleras av att samarbeta med andra, är nyfiken, vill inhämta kunskap och dela med dig av dina kunskaper. För att trivas i rollen krävs det att du är analytisk och att du på ett strukturerat sätt kan sammanställa och dokumentera resultaten av ditt arbete. Som person blir du engagerad av utmanande problemställningar och har ett stort mått av nytänkande.Då du kommer att ha många kontaktytor både internt och externt och det viktigt att du har god samarbetsförmåga och är skicklig på att kommunicera med andra. I den här tjänsten behöver du känna dig bekväm med att kommunicera både på svenska och engelska.Som medarbetare på Intraservice delar du självklart stadens gemensamma förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi! arbetar tillsammans och vi tänker nytt.På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Hos oss får du stora möjligheter till kompetensutveckling och kreativt arbete. Vi erbjuder dig flexibel arbetstid för att du ska kunna få balans mellan arbete och privatliv. 