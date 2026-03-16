IT säkerhetsanalytiker
2026-03-16
Vill du bidra till hög cybersäkerhet och tillgängliga IT-tjänster i länets största IT-miljö? Är du analytisk och har ett brinnande intresse för cybersäkerhet? Då är du den vi söker!
Som IT säkerhetsanalytiker verkar du för att Region Kalmar läns medarbetare och invånare har en hög tillgänglighet till de IT-tjänster som IT-förvaltningen inom Region Kalmar län levererar.
Detta gör du bland annat genom att arbeta med övervakning av våra system och vår infrastruktur, analysera trender samt optimera våra övervakningsverktyg.
Du tillhör teamet Operations center som även utgör första- och andra linjen i Region Kalmar läns Security Operations Center (SOC) där du arbetar med SIEM, EDR, logganalys, hotintelligens, phising email-analys och utveckling av detektionsregler. Du arbetar också förebyggande med att förhindra och minimera effekter av eventuella cybersäkerhetsincidenter för att trygga kärnverksamhetens möjligheter att erbjuda en säker och robust sjukvård.
Det kan också bli aktuellt att agera funktionell systemförvaltare för ett eller flera av de stödsystem som Operations center använder. Din placering är i våra lokaler i centrala Kalmar. Tjänsten bemannas vardagar, dagtid men schemalagd arbetstid under helger kan förekomma. Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Om dig
Vi söker dig som har:
• eftergymnasial utbildning inom cybersäkerhet alternativt annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av drift och förvaltning av komplexa IT-miljöer i större verksamhet
• erfarenhet av scripting, API-programmering, integration och automation
• goda kunskaper inom drift och förvaltning av säkerhetslösningar
• erfarenhet av logghanteringssystem och övervakningssystem.
Som person är du driven, noggrann, kvalitetsmedveten och har förmåga att lägga upp ditt arbete på ett strukturerat sätt. Du har erfarenhet av och förstår vikten av att skapa och använda dokumentation då det är en viktig del i arbetet. Rollen ställer krav på högt tekniskt kunnande vilket kräver att du håller dig uppdaterad kring teknologiska trender samt uppdaterar dina kunskaper. Du tycker om och har förmåga att lösa problem, både på egen hand och tillsammans med andra. Du har goda kunskaper att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska.
Din framtida arbetsplats
Jobba med IT som gör samhällsnytta! IT-förvaltningen finns till för att underlätta för de olika verksamhetsområdena så att de kan sätta patient och invånare i fokus. Det ställer extremt höga krav på den IT vi levererar. Vårt uppdrag är att ansvara för en tillgänglig och säker IT-miljö samt att i nära samverkan med Region Kalmar läns alla verksamheter driva och stödja arbetet med digitaliseringens möjligheter. I IT-förvaltningen finns cirka 180 medarbetare på orterna Kalmar, Oskarshamn och Västervik.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/212". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
IT- förvaltningen Kontakt
Tomas Schönning 010-3584775 Jobbnummer
9801007