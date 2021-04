IT + rekrytering = sant! Vi på Experis söker vår nästa kollega! - Experis AB - Administratörsjobb i Göteborg

Experis AB / Administratörsjobb / Göteborg2021-04-08Vi på Experis söker dig som vill bli vår nya kollega, då vi behöver ytterligare en kandidatspecialist till vårt härliga gäng i Göteborg. Vi söker dig som är självgående och har en relevant utbildning eller något års erfarenhet av liknande arbete inom IT eller rekrytering. Hos oss kommer du att vara med och bidra i vår IT-satsning genom att rekrytera IT-kandidater till vår konsultverksamhet, tätt ihop med oss andra i teamet!Ort: GöteborgUppdragslängd: TillsvidareOmfattning: 100 %Start: Enligt överenskommelseOm ossExperis håller på att genomföra en mycket spännande satsning med ambitionen att bli IT-branschens bästa arbetsgivare, och vi hoppas att du vill vara med på detta! Du kommer ha förmånen att verka i en miljö med stor erfarenhet och bred kompetens där nya utmaningar finns för dig som tycker om att utvecklas. I regionen arbetar vi nära tillsammans i ett team (där mycket såklart sker digitalt i nuläget!) med kontor i Göteborg och i Skövde. Utifrån omständigheterna är vi extra noga med att ha avstämningar med varandra varvat med trevliga fikapauser. Vi kör även ett nutidsquiz varje fredag för att hålla humöret på topp.Dina arbetsuppgifterSom kandidatspecialist ansvarar du för att bidra till vår tillväxt genom att hitta och attrahera fler IT-konsulter till vår konsultverksamhet. Du kommer att söka kandidater via olika verktyg och annonser som du skapar. Dina arbetsuppgifter kommer också att bestå av att bland annat intervjua kandidater, göra urval och matcha dem mot uppdrag. Vi tror därför att du är nyfiken och tycker om att prata med nya människor på en daglig basis.I rollen har du stora möjligheter att bidra till utvecklingen av våra kandidatprocesser ihop med våra andra kandidatspecialister. För att du ska motiveras i rollen ser vi att du är självgående och kan strukturera upp dina egna processer, samtidigt som du trivs som bäst med att arbeta i grupp mot gemensamma mål. Din roll sker i tätt samarbete med våra konsultchefer och kandidatspecialister, både i Göteborg och med kollegor på andra kontor i Sverige. Eftersom vi arbetar med olika processer samtidigt är det viktigt att ha förmågan att kunna prioritera.Mer information om oss och rollen ges vid en personlig intervju.Vad vi kan erbjuda digHos oss kommer du att vara anställd som konsult, men du kommer att arbeta internt i vårt team på plats i Göteborg. På Experis får du även fördelen av att ingå i vår globala koncern ManpowerGroup. Hela koncernen arbetar efter tydliga värderingar vilket innebär att vi tror på din förmåga samt ser kraften i kunskap och innovation. För 12e året i rad har vi vunnit utmärkelsen "World's most ethical company" vilket vi är mycket stolta över. Du erbjuds såklart även en trygg anställning inom kollektivavtal, med bl.a. övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar.Det finns många anledningar att trivas på Experis och vi hoppas att du kommer att känna detsamma.Om digFör oss är du som person det viktigaste, men vi tror att det är optimalt om du har en bakgrund inom IT eller rekrytering på något sätt. Du kan antingen ha studerat en högre utbildning inom något av områdena och/eller ha fått med dig erfarenhet från arbete. För att du ska trivas i rollen bör du ha ett stort intresse av IT-branschen och tycka att den är lika spännande som vi gör! I rollen är det också av vikt att kunna uttrycka sig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.Har du några frågor?Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV via länken på "Ansök nu". Urval sker löpande så ett tips är att skicka in din ansökan redan idag. Har du frågor om oss eller rollen, är du välkommen att höra av dig till Lovisa som är vår kandidatspecialist i Göteborg på: lovisa.asgarden@se.experis.com Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-08Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-04-22Experis AB5677713