IT/OT-säkerhetsingenjör inom anläggningsdesign
Vattenfall AB / Säkerhetsjobb / Östhammar Visa alla säkerhetsjobb i Östhammar
2026-02-09
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Östhammar
, Uppsala
, Tierp
, Sala
, Enköping
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
Läs gärna mer om Forsmark på vår https://karnkraft.vattenfall.se/forsmark
Om rollen
Är du intresserad av IT/OT-säkerhet och reaktorsäkerhet? Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det som IT/OT-säkerhetsingenjör inom anläggningsdesign på teknikavdelningen hos Forsmarks Kraftgrupp (FKA). Vi arbetar för fossilfrihet och för att nå vårt mål behöver vi fler engagerade medarbetare.
Om jobbet
Gruppen du kommer tillhöra ansvarar för reaktorsäkerhetsfrågor inom OT (Operational Technology), fysiskt skydd, strålskyddsteknik samt avfall. I rollen som IT/OT-säkerhetsingenjör blir du en nyckelperson i att stärka och utveckla säkerhetsarbetet för våra OT-miljöer, samt säkerställa att anläggningsdesignen följer både regulatoriska och interna krav.
Du kommer bland annat att:
Bedriva och utveckla OT-säkerhetsarbetet inom teknikavdelningen, inklusive att ta fram och hålla utbildningar för relevanta målgrupper
Bidra till att koordinera IT- och OT-säkerhetsarbetet vid FKA och delta i forum och nätverk
Samarbeta med OT-säkerhetsansvariga vid Vattenfall
Tolka föreskrifter och krav inom området samt tillse att kraven uppfylls för våra system, projekt och processer
Delta som stöd till asset owner (ägare av informationstillgången) vid OT-säkerhetsklassningar av system
Rapportering samt uppföljning av incidenter
Rollen kombinerar tekniskt analysarbete, regulatoriska frågeställningar och brett samarbete med andra funktioner.
Varför välja oss?
Du blir en del av ett nybildat team som värdesätter psykologisk trygghet och samarbete. Vi har en inkluderande kultur där olika perspektiv är en styrka. Hos oss får du utvecklingsmöjligheter genom internutbildningar, mentorskap och karriärvägar. Du ges flexibilitet och balans med stöd för att kombinera arbete och privatliv samt ett arbete med meningsfull påverkan - du bidrar till Sveriges fossilfria framtid.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Teknisk gymnasieutbildning med erfarenhet av systemutveckling eller systemkonstruktion inom IT/OT
God systemkunskap inom IT/OT
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
Meriterande:
Erfarenhet av kravhantering eller IT/OT-säkerhetsanalyser inom kärnkraftsindustrin
Erfarenhet av IT/OT inom processindustrin
Eftergymnasial utbildning inom IT/OT, system engineering, automation, datateknik eller motsvarande relevant tekniskt område
Vi söker dig som är nyfiken, drivande och pragmatisk. Du trivs i miljöer där allt inte är färdigdefinierat och tar initiativ för att lösa och driva arbetet framåt.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Hos oss är det du som sätter gränsen för din utveckling. Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling och har en kultur som uppmuntrar lärande och innovation. Vattenfall och Forsmark är arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här, Ersättning & Förmåner - Vattenfall SE.
Notera: Vi undanber oss samtal från er som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Michael Åkman tfn 070-698 56 43 eller enhetschef Karin Eriksson tfn 0725542767.
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Terese Johansson tfn 073- 097 79 22.
Våra fackliga representanter är: Akademikerna - Hans Lindqvist, Ledarna - Martin Hägglund, SEKO - Leo Lehtinen, Unionen - Mia Friberg. Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan senast den 26 februari 2026.
Vi ser fram emot just din ansökan så tveka inte - sök redan i dag!
Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
9732849