IT arkitekt med erfarenhet och intresse för infrastruktursfrågor - Shaya Solutions AB - Datajobb i Stockholm

Shaya Solutions AB / Datajobb / Stockholm2021-06-30Om konsultuppdragetOrt: StockholmUppdragslängd: Ca. 14 månaderSista ansökningsdagen: ansök snarastOmfattning: 100%OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.UppdragsbeskrivningKunden söker en teknikexpert tillika arkitekt till teamet som utvecklar deras tjänst central logginsamling. Konsulten ska ha djupa kunskaper i Splunk inom såväl design, arkitektur och infrastruktur som utveckling och anpassning av befintliga lösningar. Arbetet kommer att bedrivas agilt tillsammans med ett befintlig utvecklingsteam. Ett annat styrande team finns till förfogande för att säkerställa arbetets prioritet, samt stötta med exempelvis beslut.Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):Minst 3 års erfarenhet av design-, arkitektur-, IT-säkerhets- och infrastrukturfrågor inom Splunk Enterprise i stora miljöer (>3000 användare och gärna där fler kunder ingår i samma plattformslösning).Minst 5 års erfarenhet av hantering och behandling av data i text- och xml-format via olika tekniker, komponenter och produkter.Minst 1 års erfarenhet av hantering och behandling av data i JSON-format, samt data i strömmat format, via olika tekniker, komponenter och produkter.Mycket goda och djupa kunskaper om Splunk Enterprise, allt från design-, arkitektur-, IT-säkerhets- och infrastrukturfrågor till Splunks komponenter och dess konfigurationer, samt Splunk's Search Processing Language.Goda kunskaper i att förstå och översätta verksamhetens behov och utveckla dem till färdiga, väl visualiserade lösningar.Övergripande kunskaper om Splunks hela programportfölj.Kunskaper om RHEL 7.x och RHEL 8, syslog, Python, Ansible, Git-Hub.Kunskaper i att behandla text-, XML-, JSON-filer, samt strömmat data i Splunk Enterprise.Kunskaper av systemintegrationer mot t ex Active Directory.Kunskaper av ntlm, kerberos, SAML, samt REST-API och LDAP.Splunk Enterprise Certified Architect och/eller Splunk Core Certified Consultant______________________Hur du kommer vidareSök uppdraget genom denna annonsLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagarfrån det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss genom att svara på bekräftande mailutskicket i samband med din ansökan.På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsKonsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag på 13 orter i Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Teamets motto är Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.Annonsförsäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid Konsultuppdrag, 14 månader2021-06-30Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-08Shaya Solutions AB5838972