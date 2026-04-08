Isolerare
2026-04-08
Nu söker vi Isolerare till vår verksamhet i Järfälla, vill du arbeta med miljövänliga produkter och vara en del av ett litet, sammansvetsat team? Då kan detta vara något för dig, ansök idag!
Som Isolerare arbetar du med ytbehandling och renovering med fokus på den miljövänliga produkten Ecocoat, som är en slitstark ytskyddsbeläggning av återvunnen gips och växtolja som ger lång hållbarhet och minskade underhållskostnader och Thermacote, som är ett flytande keramiskt ytskydd med 80 % keramik som isolerar mot värme och kyla.
Verksamheten är delvis väderberoende, vilket innebär att vi under sommarhalvåret främst arbetar utomhus och under vinterhalvåret inomhus.
Under perioder arbetar vi ofta ute på projekt, måndag-fredag och kan vara på annan ort 50% av tiden.
Utgångspunkten är alltid vårt kontor i Järfälla, men vi har kunder över stora delar av landet. Arbetet sker i team och innebär resor i tjänsten.
För att lyckas i rollen har du:
Har erfarenhet inom bygg, renovering, tak, golv eller fastighetsunderhåll
Är flexibel och trivs med varierande arbetsdagar, vana med resor i jobbet
Självgående och har ett starkt eget driv
Har god samarbetsförmåga och fungerar bra i team
Är flytande i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Vi värdesätter ansvarstagande, noggrannhet och ett genuint engagemang för att göra varje projekt så bra som möjligt - både för kunden och för teamet.
Isolt AB erbjuder dig:
Stark teamkänsla och god arbetsmiljö
En viktig roll i ett växande bolag
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Isolt AB med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Isolt AB:
Isolt AB är ett bygg- och entreprenadföretag med fokus på isolering och ytskydd inom byggsektorn, med en betoning på miljövänliga tekniker och energieffektiva lösningar. Bolaget kombinerar byggtjänster med tekniska produkter och konsulttjänster inom branschen. Isolt lyfter särskilt fram arbete med miljövänliga yt- och isoleringssystem såsom ThermaCote, är ett flytande keramiskt ytskydd med 80 % keramik som isolerar mot värme och kyla. Det är vattenavvisande, lufttätt och UV-beständigt, vilket förlänger livslängden på behandlade material och Ecocoat är en ytskyddsbeläggning som består av två komponenter - återvunnen gips och växtolja. Kombinationen ger en produkt med extrem vidhäftning och hög slitstyrka, vilket säkerställer lång livslängd på behandlade ytor. Resultatet är hållbara lösningar som bidrar till minskade underhållskostnader för våra kunder.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Skarprättarvägen 1b (visa karta
)
176 77 JÄRFÄLLA
För detta jobb krävs körkort.
Isolt Kontakt
Rekryteringskonsult
Anton Holm anton.holm@jobway.se +46708556261
9843352