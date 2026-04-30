ISF söker HR-generalist
2026-04-30
Är du en engagerad och lösningsorienterad HR-generalist som brinner för att utveckla verksamheten i en kreativ, kunskapsorienterad och social arbetsmiljö? Då kan det vara dig vi söker!
Om ISF
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en analys- och tillsynsmyndighet som granskar och utvärderar socialförsäkringsområdet. På ISF arbetar i nuläget ett 60-tal personer varav en majoritet är utredare i vår kärnverksamhet, med utbildning inom bland annat folkhälsovetenskap, förvaltningskunskap, juridik, nationalekonomi, statistik, statsvetenskap och sociologi. Nästan hälften av utredarna är disputerade.
I stödverksamheten arbetar 10 personer med bland annat HR, kommunikation, ekonomi och juridik. Som HR-generalist kommer du tillhöra HR-funktionen och arbetsledas av HR-ansvarig. HR-funktionen är ett viktigt strategiskt och operativt stöd i verksamheten. Som HR-generalist kommer du att arbeta verksamhetsnära och vara ett proaktivt stöd i att forma framtidens arbetsplats.
ISF är placerad i centrala Göteborg och vi sitter i ljusa lokaler med egna rum i Läppstiftet vid Lilla Bommen. För ISF är ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare viktigt. ISF verkar hälsofrämjande genom friskvårdsaktiviteter, gym på arbetsplatsen och friskvårdsbidrag.
Som HR-generalist på ISF får du ett spännande och omväxlande uppdrag där du arbetar brett inom hela HR-området. Tillsammans med HR-ansvarig är du ett stöd till både chefer och medarbetare och trivs i en roll där du får kombinera operativt och strategiskt HR-arbete. Som alla medarbetare inom stödverksamheten hjälper du även till och stöttar dina kollegor i stödverksamheten i arbetsuppgifter där det behövs.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Rekrytering
Kompetensutveckling
Driva HR-relaterade projekt och förbättringsinitiativ
Avtal- och arbetsrättsliga frågor
Arbetsmiljö- och hälsofrämjande arbete
Kultur- och värdegrundsarbete
On- och offboarding
Personaladministration
Administrativa arbetsuppgifter inom stödverksamhetenKvalifikationer
Högskoleexamen 180hp (eller motsvarande) med inriktning mot HR eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Minst 2-3 års erfarenhet av brett HR-arbete inom statlig myndighet.
Meriterande
Erfarenhet av kompetensbaserad intervjuteknik
Bidragit till eller självständigt utvecklat HR-processer
Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete
Erfarenhet av IA-systemet
ISF lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som HR-generalist på ISF har du ett gott omdöme och personlig integritet kombinerat med förmåga att skapa förtroende och goda relationer. Som person är du självständig, flexibel, lösningsorienterad och analytisk. Du trivs i en konsultativ roll där du är serviceinriktad och prestigelös. Vidare är du noggrann och uppskattar att arbeta strukturerat och organiserat.
Tjänsten som HR-generalist är en tillsvidareanställning. Placeringsort är Göteborg med tillträde enligt överenskommelse.
I ditt personliga brev ber vi dig beskriva dina kunskaper och erfarenheter som matchar den kompetens och bakgrund vi efterfrågar.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR-ansvarig Caroline Carlsson, tel. 010-174 15 17.
Facklig kontaktperson för Saco är Susanne Fahlén, tel. 010-174 15 32.
Välkommen med din ansökan senast den 24 maj 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Socialförsäkringen
(org.nr 202100-6248)
411 04 GÖTEBORG
Inspektionen för socialförsäkringen
9885811