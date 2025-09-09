Ipsu Pedagog
AKG Sverige AB / Barnskötarjobb / Falkenberg Visa alla barnskötarjobb i Falkenberg
2025-09-09
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AKG Sverige AB i Falkenberg
, Göteborg
, Malmö
, Trollhättan
, Karlstad
eller i hela Sverige
AKG Sverige söker Pedagog till värdeskapande uppdrag - IPSU!
AKG Sverige AB (fd Jobfind Sverige) är ett dynamiskt företag som har vuxit snabbt, från cirka 15 medarbetare år 2023 till över 170 engagerade kollegor idag. Som en del av Angus Knight Group, en global aktör inom utbildning, anställning och samhällstjänster, är vi dedikerade till att göra en positiv skillnad för individer och samhällen. Vi arbetar för att bredda deltagarnas perspektiv på arbetsmarknaden och karriärmöjligheter, med fokus på deltagarnas behov och utveckling.
IPSU - Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning är en värdefull och kvalitativ tjänst som Arbetsförmedlingen upphandlar med yttersta mål att ta sitt strategiska ansvar inom arbetsmarknadspolitiken genom att fler skall få chansen att klara en utbildning inom olika bristyrken.
För att tillgängliggöra utbildningsinsatser för arbetssökande med funktionsnedsättning erbjuder Arbetsförmedlingen med hjälp av våra insatser särskilt pedagogiskt stöd i form av IPSU . Läs mer om uppdraget här.
Som IPSU-pedagog är du den som arbetar närmast vår deltagare under ledning av vår specialpedagog. Uppdragen skiljer sig mycket åt och det kan handla om ett pedagogiskt upplägg där du träffar deltagaren flera timmar varje dag eller bara enstaka timmar per vecka.
Det pedagogiska stödet till respektive deltagare sker ute hos olika utbildningsanordnare vilket innebär en omväxlande och utvecklande arbetsvardag så det är av vikt att du tycker om en föränderlig arbetssituation. På vissa utbildningar sker en del av lektionerna i utemiljö.
Ditt uppdrag är att bidra till att deltagaren får förutsättningar att klara sina studier genom specialpedagogiska metoder och användande av tekniska hjälpmedel, appar mm. Du är ett komplement till ordinarie lärare och förväntas/ska inte lära ut eller kunna ämnena i aktuell kursplan.
Rollen innebär i stort:
• Pedagogiskt arbete med att stötta (1) deltagare i en utbildningssituation
• Samverkan och dialog med personal hos de olika aktörer som bedriver de utbildningsinsatser som är aktuella för våra deltagare, t ex lärare hos leverantörer av arbetsmarknadsutbildning
• Medverkan i kollegiala forum, uppföljningar och kvalitetsarbete
• Samverkan och dialog med de olika aktörer som bedriver de utbildningsinsatser som är aktuella för våra deltagare, t ex lärare hos leverantörer av arbetsmarknadsutbildning, Folkhögskola och förberedande utbildningar
• Samverkan med ansvarig specialist så som audionom, specialpedagog, synpedagog, teckenspråkskompetens eller leg. arbetsterapeut
• Rapportering och dokumentation kring genomförda insatser i olika system
Din arbetsvardag kommer vara flexibel, utmanande och mycket värdeskapande!
Vi på AKG Sverige arbetar teambaserat och du kommer ingå i ett kollegialt forum där utveckling och samverkan är naturliga inslag i arbetsvardagen. För att trivas hos oss tror vi därför att du tycker om att testa olika tillvägagångssätt och metoder för att löpande utvärdera och du trivs såväl med att arbeta självständigt som att vara en del av ett team.
Eftersom rollen innebär många kontakter inom och utanför organisationen behöver du ha lätt för att skapa förtroendefulla relationer med människor.
I medarbetarskapet hos AKG Sverige vilar en förväntan om att var och en, dvs DU själv, tar ansvar för att öka din självkännedom om vilka förutsättningar du behöver för att må bra och lyckas i ditt arbete - och vågar kommunicera dessa till dina kollegor. Då kan vi tillsammans klara det mesta!
Formella krav och önskad erfarenhet
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning i en utbildningssituation under minst ett år.
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med kognitiva hjälpmedel i en utbildningssituation minst ett år.
Anställningsvillkor
• Behovsanställning
• Omfattning 50 %-75% efter överenskommelse
• Individuell lönesättning tillämpas
Tjänstens placeringsort är Skövde
För frågor kring tjänsten, maila ansvarig rekryterare.
Vi på AKG Sverige värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna kandidater som utöver ovan profil bidrar med olika bakgrund och livserfarenhet till våra team!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AKG Sverige AB
(org.nr 559357-9823) Jobbnummer
9500923