Inventory Costing Specialist Till Sobi
Arbeta i gränslandet mellan finans och produktion
Vill du ta en nyckelroll där din analytiska förmåga och förståelse för lager och kostnader verkligen gör skillnad? Hos SOBI får du arbeta i en internationell miljö där kvalitet och precision är avgörande för verksamheten. Här blir du en del av ett kompetent team med nära samarbete mellan finans, supply chain och produktion. Detta är en roll för dig som vill kombinera struktur, analys och affärsförståelse i ett bolag som bidrar till att förbättra människors liv.
Information om företaget
SOBI (Swedish Orphan Biovitrum) är ett internationellt biofarmaceutiskt bolag med fokus på att utveckla och tillgängliggöra behandlingar för sällsynta sjukdomar. Bolaget har en stark global närvaro och arbetar inom områden som hematologi, immunologi och specialty care. Med patienten i fokus driver SOBI innovation och kvalitet genom hela värdekedjan - från forskning till leverans. Kulturen präglas av samarbete, ansvarstagande och ett genuint engagemang för att göra skillnad. Här får du möjlighet att arbeta i en kunskapsintensiv organisation där ditt arbete bidrar till något större.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med SOBI en Inventory & Costing Specialist. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos SOBI. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och SOBIs önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
.
Du erbjuds:
• En central roll inom finans med stor påverkan på verksamhetens kvalitet och resultat* Möjlighet att arbeta i en internationell och värderingsstyrd organisation inom life science
• En hybrid arbetsmodell med flexibilitet och balans i vardagen
• Chans att bidra till förbättringar och utveckling av processer i en komplex miljö Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
I rollen som Inventory & Costing Specialist utgår du från kontoret i Stockholm och arbetar i en hybridmodell tillsammans med engagerade kollegor inom finans, supply chain och operations. Du ansvarar för att säkerställa korrekt lagerredovisning och produktkostnader, samtidigt som du fungerar som en viktig länk mellan verksamhet och ekonomi. Rollen innebär både operativt arbete i samband med bokslut och ett mer analytiskt ansvar där du identifierar avvikelser och förbättringsområden.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Genomföra månads-, kvartals- och årsbokslut kopplat till lager och COGS
• Säkerställa korrekt lager värdering samt följa upp och analysera avvikelser
• Ansvara för och kvalitetssäkra lager- och kostnadsrelaterad masterdata
• Arbeta i affärssystemet IFS som Finance Key User inom området
• Stötta controllers och verksamheten med analyser och kostnadsinsikter
• Säkerställa regelefterlevnad samt förbereda underlag för revision
Vi söker dig som
• Har en kandidatexamen inom ekonomi, redovisning eller liknande område* Har cirka 3-5 års erfarenhet av lagerredovisning, kostnadsredovisning eller controlling
• Har god förståelse för lager värdering, COGS och bokslutsarbete
• Har erfarenhet av affärssystem (gärna IFS) och mycket goda kunskaper i Excel
• Kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från tillverkningsindustri eller har arbetat i en internationell organisation.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos SOBI. Du är analytisk och har förmågan att omsätta komplex data till tydliga insikter, vilket är centralt i arbetet med kostnadsuppföljning. Du är noggrann och strukturerad, då rollen kräver hög precision i finansiell rapportering och hantering av masterdata. Vidare är du samarbetsinriktad och kommunikativ, vilket är viktigt då du arbetar nära flera funktioner och bidrar till att skapa förståelse mellan ekonomi och verksamhet.
START: 2026-05-01
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm (hybrid, ca 2 dagar/vecka på kontoret)
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: info@pn.se
#SOBI #ekonomi #costing #supplychain #redovisning
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665), https://www.sobi.com/en/about Arbetsplats
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Kontakt
Kathinka Evers kathinka.evers@pn.se Jobbnummer
9807519