Inventory Analyst
Adecco Sweden AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2025-12-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker en Inventory Analyst till vår kund inom fordonsbranschen för ett tillfälligt uppdrag i Göteborg. Rollen är en del av ett globalt team som arbetar med att optimera servicemarknadens leveranskedja - från leverantör till återförsäljarens lager. Det du gör har direkt påverkan på kundnöjdheten och företagets prestation.
Om rollen
Som Inventory Analyst blir du en del av ett dynamiskt och internationellt team som kombinerar kompetens inom supply chain och digitalisering. Du kommer att arbeta med att optimera styrningen av reservdelar till återförsäljare världen över genom automatiserade lagerkoncept, med fokus på tillgänglighet, hållbarhet och kostnadseffektivitet.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
• Analysera och optimera lagerstyrning i en global leveranskedja.
• Arbeta med dataanalys och bidra till datadrivna beslut.
• Delta i digitaliseringsresan genom utveckling av nya processer och lösningar.
• Samarbeta i ett agilt team med dagliga stand-ups och transparent kommunikation.
Vi söker dig som
• Har stort intresse för supply chain och lageroptimering.
• Är skicklig på dataanalys och kan skapa insikter baserat på data.
• Har erfarenhet av SQL, Python eller liknande språk.
• Är en nyfiken lagspelare som trivs i en global och föränderlig miljö.
• Erfarenhet av agilt arbetssätt, BI-utveckling eller mjukvaruutveckling är meriterande.
Kontaktuppgifter:
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Sima Bahho via Sima.Bahho@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Jobbnummer
9635584