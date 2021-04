Intresserad av att driva medicinsk skönhetsklinik i Lund? - Estetic i Umeå AB - Sjuksköterskejobb i Lund

Prenumerera på nya jobb hos Estetic i Umeå AB

Estetic i Umeå AB / Sjuksköterskejobb / Lund2021-04-13Estetic är en växande kedja inom medicinsk skönhetsvård utan kirurgi. Vi sätter ett mycket högt värde på kvalitet i alla våra delar; från valet av produkter, apparatur, utrustning och inte minst till personalens kompetens. Vi har funnits sedan 2008 och har idag skönhetskliniker i Umeå, Skellefteå och Härnösand. Planen är att vi på sikt, via licens-/franchisetagare, ska finnas representerade på alla större orter i Sverige. Just nu söker vi en franchisetagare till Lund.VI ERBJUDERGenom Estetics väl beprövade licens-/franchisekoncept ges du möjlighet att erbjuda dina kunder en attraktiv behandlingsmeny innehållande bl.a. fillers, botulinum toxin, laserbehandlingar för hårborttagning, hudföryngringar och fettfrysning. Blir du utvald att representera oss hjälper vi dig med att öppna din klinik och ger dig förutsättningar till att driva den långsiktigt och med god lönsamhet.OM DIGVi tror att du antingen är leg. sjuksköterska, läkare/tandläkare med intresse för eget företagande eller så är du en entreprenör som genom att anställa kvalificerad medicinsk personal skaffar rätt kompetens till din klinik. För att klara uppstarten av ditt egna företag (aktiebolag är ett krav) så behöver du ha tillgång till ett visst eget kapital.VAD GÖR OSS UNIKAEstetic sätter mycket högt värde på kvalitet inom alla områden; från valet av produkter, apparatur, utrustning och inte minst till personalens kompetens. En vacker arbetsmiljö ser vi som en viktig del av den trivsel som både du som företagare och dina kunder upplever på kliniken.Som licens-/franchisetagare till Estetic tar du och din personal del av skräddarsydda utbildningar och vidareutbildningar som möjliggör att din klinik ligger i framkant i en ständigt utvecklande bransch.Vid uppstarten av din klinik hjälper vi dig bl.a. med:Val av lokal, behandlingsmeny och funktionVal av utrustning, apparatur, britsar, belysning mmInredningsprofileringUtbildning inom klinikens apparaturUtbildning inom injektionsbehandlingarAttraktiva leverantörsavtalKassa- och bokningssystemHemsidaFörsäkringslösningEfter uppstart av din klinik får du löpande stöd i form av exempelvis:Skräddarsydda vidareutbildningar för dig och din personalMarknadsförings- och aktivitetsplanerCentrala och lokala kampanjerCentral support och rådgivningUrval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.Har du frågor om rollen som licens-/franchisetagare eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Johan Ideström, johan.idestrom@expansionskonsult.se , +46 73 358 46 01.Du kan även läsa mer om oss på www.estetic.se 2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-04-30Estetic i Umeå AB5688587