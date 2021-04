Intresseanmälan för kommande uppdrag inom ekonomi i Skåne! - Poolia Sverige AB - Redovisningsekonomjobb i Helsingborg

Vi söker ständigt ekonomer för kommande uppdrag runt om i Skåne. Konsultuppdragen inom ekonomi varierar och styrs av våra kunders behov. Våra kunder är inom både den privata och offentliga sektorn och i varierande storlek. Genom att skicka in ditt intresse via denna annons öppnar du dina dörrar för varierande utmaningar.Skicka gärna in ditt CV eller Linkedinprofil redan idag, när det dyker upp ett konsultuppdrag som passar din profil så ringer vi direkt!Dina arbetsuppgifter i huvudsakVi söker inför kommande uppdrag i Skåne efter Ekonomer med varierande inriktning. Arbetsuppgifter varierar såklart efter den specifika kundens behov. Några av de arbetsuppgifter som uppdrag kan inkludera är:RedovisningBokföringKund- och leverantörsreskontraBokslutsarbeteHantering av lönerFinansiell analys och rapportering.Poolia arbetar brett inom ekonomi, vilket innebär att vi söker konsulter inom ekonomins hela spektra. Notera att detta är vanligt förekommande arbetsuppgifter. Då detta inte är en specifik tjänst utan en intresseanmälan för kommande konsultuppdrag vet vi inte i förtid vilka exakta arbetsuppgifter tjänsten innehåller.Vem är du?Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom ekonomi, gärna med specialisering. Antingen har du längre erfarenhet av arbete med ekonom eller så har du kanske precis hunnit påbörja din karriär och är intresserad av att bygga vidare på din kompetens.För att trivas i en konsultroll är det av vikt att du som person är öppen, analytisk och självgående. Du bör ha en god kommunikativ förmåga, intresse för affärsmannaskap och en naturlig känsla för service!Våra uppdragsgivare efterfrågar varierande erfarenhet och specialisering, därav är det av stor vikt att du är tydlig kring dina tidigare erfarenheter, kompetenser och ambitioner i CV och personligt brev. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i något eller flera större ekonomisystem. Kunskap inom Excel är ett måste. Notera gärna tillgänglighet och vilken typ av ekonomitjänster du främst är intresserad av, för lättare matchning. Underkonsulter är av intresse!Om verksamhetenPoolias målsättningPoolia har ett fokus: att tillsätta kvalificerad kompetens på tjänstemannaområdet. Avgränsningen är vår styrka och det som gör oss till branschens kanske mest erfarna rekryteringskonsulter. Vi har en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen och deras affärsvillkor. Och vi har en urvalsfilosofi som identifierar varje individs unika förmågor. Tillsammans med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb och ledande digitala verktyg är detta grunden i vårt erbjudande - Rätt individ. På rätt plats. Alltid.