Intervjuare Stockholm

Origo Group Data Collection AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2025-08-26


Nu söker vi på Origo Group flera positiva och sociala intervjuare i höst till flera spännande projekt med utgångspunkt i Stockholmsregionen. Arbetet kan innebära främst enkätutdelning men kan även innebära allt från att utföra djupintervjuer till att observera människor i bla. kollektivtrafik, flygplatser och skärgårdsbåtar.
Vad kan vi erbjuda dig?
Ett arbete med variation och miljöombyte där du får träffa många olika typer av människor där du har stor möjlighet till att arbeta dag och/eller kväll.. I den här rollen arbetar du på timme och har därför stor möjlighet att påverka din arbetstid.
Möjlighet att påverka din arbetstid
Ett socialt arbete med både äldre och yngre kollegor
Utbildning får du av oss, men tidigare erfarenhet av intervjuarbete är meriterande
Varierad arbetsmiljö, du arbetar både inomhus och utomhus

Vem är du?
Du är 18+, noggrann, flexibel och gillar att möta människor. Du tar stort ansvar och kan jobba självständigt, men också i team.
Du kan arbeta dag- som kvällstid. För att passa för jobbet ska du tycka om att arbeta både utomhus och inomhus och tycka om att träffa många olika typer av människor. Det är en fördel om du känner dig bekväm med att gå i rörande fordon.
Vi vill ha en blandad intervjuarstab, så kom precis som du är!
Start från augusti!
Ansök redan idag via länken! Ansökningar via telefon eller mejl undanbedes

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Origo Group Data Collection AB (org.nr 556525-4256), http://www.origogroup.com

Arbetsplats
Origo Group

Kontakt
Julhia Sahlander
julhia.sahlander@origogroup.com

Jobbnummer
9477275

