Internrevisor till PreZero Recycling
Bravura Sverige AB / Ekonomijobb / Ängelholm Visa alla ekonomijobb i Ängelholm
2026-06-11
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Är du analytisk och trivs i en roll där du får granska, utvärdera och utveckla verksamheter? Hos PreZero får du en central roll där du bidrar till att säkerställa kvalitet och efterlevnad i en verksamhet som arbetar med återvinning och hållbara lösningar. Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos PreZero Recycling AB.Om företaget
PreZero är en ledande aktör inom avfallshantering och återvinning, och ingår i en internationell koncern verksam i elva länder. I Sverige finns ungefär 1 200 medarbetare på drygt 60 orter. Tillsammans arbetar PreZero för att utveckla smarta och cirkulära lösningar som gör verklig skillnad för både kunder och miljö – samtidigt som dem driver branschens arbete inom hållbarhet framåt. Hos PreZero är medarbetarnas utveckling central. Här får du förutsättningar att växa i din yrkesroll samtidigt som de värnar om balansen mellan arbete och privatliv. Kulturen är familjär, öppen och präglas av ett gemensamt engagemang för en mer hållbar morgondag. PreZero ser på mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra. De välkomnar alla sökande oavsett bakgrund och livssituation.
Läs gärna mer om PreZero här.Dina arbetsuppgifter
I rollen som internrevisor arbetar du nära verksamheten för att säkerställa att processer och rutiner följs samt lever upp till interna riktlinjer, lagkrav och tillstånd. Du har en viktig funktion i att identifiera förbättringsområden och bidra till en mer effektiv och kvalitetssäkrad verksamhet. Du driver dina revisioner självständigt, från planering till genomförande, analys och uppföljning och omsätter dina insikter i tydliga rekommendationer till verksamheten. Rollen innebär många interna kontaktytor, både nationellt såväl som med kollegor i andra länder och på huvudkontoret i Tyskland, och du rapporterar till EQS-chef. Tjänsten innebär resor motsvarande cirka 50 % av arbetstiden. Placeringsort är önskvärt Ängelholm eller Malmö, men flexibilitet finns för rätt person.
Planera och genomföra interna revisioner i den operativa verksamheten
Analysera, sammanställa och presentera revisionsresultat med tillhörande rekommendationer
Identifiera risker och förbättringsområden samt driva utveckling av processer och arbetssätt
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
Akademisk examen inom exempelvis ekonomi, miljö eller logistik
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Goda kunskaper i Office-paketet
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av internrevision, controlling eller utredningsarbete
Erfarenhet från operativ verksamhet eller processarbete
För att trivas i rollen behöver du vara trygg i att arbeta självständigt och kunna driva ditt arbete framåt utan att tappa struktur. Du är noggrann i dina analyser och har förmågan att sätta dig in i verksamhetens processer på ett konkret sätt. Du inger förtroende i dialog med andra och har lätt för att kommunicera dina iakttagelser på ett tydligt och balanserat sätt. Vidare är du nyfiken och har ett intresse för att förstå hur verksamheter fungerar, samtidigt som du är flexibel när förutsättningar förändras.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Önskvärt Ängelholm eller Malmö, men flexibilitet finns för rätt person Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7808336-2047445". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Propellergatan 1 (visa karta
)
211 15 MALMO Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9958688