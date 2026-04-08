Internrevisor Inom Ledningssystem För Informationssäkerhet (isms)
2026-04-08
Är du erfaren inom informationssäkerhet och vill arbeta nära verksamheten där du får göra verklig skillnad? Trivs du i en roll där du får kombinera revision, analys och förbättringsarbete i en internationell miljö med höga krav? Då kan det här vara nästa steg för dig!
Som Intern ISMS-revisor hos Syntronic får du en central roll där du ansvarar för att granska, följa upp och utveckla vårt arbete inom informationssäkerhet. Du arbetar både operativt och utvecklingsinriktat, från att genomföra revisioner och hantera avvikelser till att vidareutveckla vårt ledningssystem och stötta organisationen i risk- och säkerhetsfrågor.
Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt. Du samarbetar nära utvecklings- och produktionsavdelningar samt deltar i leverantörsbedömningar i en internationell miljö. Här får du möjlighet att kombinera din analytiska förmåga med ett verksamhetsnära arbetssätt, där du bidrar till struktur, kvalitet och ständiga förbättringar.
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom IT, Data eller industriell ekonomi
Minst 5 års erfarenhet av arbete inom informationssäkerhet, revision eller närliggande område
Erfarenhet av strukturerat arbete med styrning, uppföljning och förbättringsarbete
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God vana av dokumentation samt mycket goda kunskaper i Office-paketet
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av ISMS enligt ISO 27001, har arbetat med interna eller externa revisioner eller deltagit i leverantörsbedömningar, särskilt i en internationell kontext.
För att lyckas i rollen är du en person som arbetar strukturerat, metodiskt och med hög noggrannhet. Du har en stark analytisk förmåga och kan omsätta komplex information till tydliga slutsatser och förbättringsförslag. Samtidigt är du kommunikativ och har lätt för att samarbeta och skapa förtroende i olika delar av organisationen.
Du är självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar. Din förmåga att kombinera professionalism med ett öppet och positivt förhållningssätt är viktig i en roll med många kontaktytor.
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Gävle och du blir en del av vår koncernfunktion för Operational Excellence. Här får du arbeta i en miljö med kunder och partners inom bland annat telekom, industri, robotik och fordonsindustri - där informationssäkerhet är en avgörande del av affären.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret!
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 7 maj. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post. Så ansöker du
