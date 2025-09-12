Internrevisor
2025-09-12
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är en förvaltningsmyndighet med mål att skapa hållbar samhällsnytta. På uppdrag av regeringen driver och samordnar vi arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 340 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi förverkligar vårt uppdrag i linje med den statliga värdegrunden. Tillsammans gör vi skillnad - för miljön och framtiden.
Internrevisorn granskar verksamheten och ger råd och stöd till Generaldirektören. Den kan också lämna förslag på förbättringar kring vår interna styrning och kontroll. Denna typ av kvalitetsgranskning ger ett mervärde för verksamheten. Havs- och Vattenmyndigheten har ett samarbetsavtal med Boverket och Internrevisorn kommer även att utföra internrevision åt Boverket.
Havs- och vattenmyndigheten arbetar för att bevara, restaurera och hållbart nyttja sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna.
Boverket är den nationella myndigheten för planering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 230 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare.
Vi söker nu dig som vill arbeta med detta spännande och på många sätt unika uppdrag att genom internrevision utveckla båda myndigheters verksamheter och uppdrag. Dina arbetsuppgifter
Som internrevisor på Havs- och vattenmyndigheten har du en viktig roll där du bidrar till en säker, effektiv och utvecklingsorienterad myndighet. Uppdraget innebär att självständigt och objektivt granska samt lämna förbättringsförslag för myndighetens process för intern styrning och kontroll, vilket omfattar hela verksamheten. Tjänsten innebär även att du delvis kommer att arbeta för Boverket, placerat i Karlskrona. Detta innebär att du kommer att ha en flexibel arbetsplats och en hel del resor mellan orterna.
Du arbetar självständigt med att planera och genomföra revisioner utifrån identifierade behov och rapporterar direkt till generaldirektören. Rollen kräver en balans mellan granskning och rådgivning samt en förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Genom nära kontakt med verksamheten och aktiv omvärldsbevakning skapar du förståelse för uppdrag, risker och utvecklingsmöjligheter. Du deltar även i möten där internrevisionens arbete är särskilt relevant, inklusive vissa ledningsgruppsmöten.
Internrevisionsfunktionens egen riskanalys ligger till grund för revisionsplanen, där generaldirektören på respektive myndighet fattar beslut. Vid behov av specifik expertis, exempelvis inom IT, kan konsultstöd användas. Som medlem i IIA (Institute of Internal Auditors) har du tillgång till stöd genom vidareutveckling i form av kurser, seminarier och nätverksträffar som möjliggör erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker en erfaren internrevisor, externrevisor eller person med motsvarande relevant arbetslivserfarenhet som motsvarar minst fem år. Du har en kandidatexamen i ekonomi, redovisning, revision eller liknande områden samt gedigen kunskap om internrevisionsstandarder, intern styrning och kontroll. Erfarenhet av att genomföra riskanalyser, revidera och utvärdera komplex verksamhet samt bidra till utvecklingsarbete är också en förutsättning.
Du kommunicerar tydligt och professionellt på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Meriterande är erfarenhet av revisionsarbete inom staten samt god kännedom om statliga regelverk och förordningar. Certifieringar som CIA (Certified Internal Auditor) och/eller CISA (Certified Information Systems Auditor) ses som en fördel.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med placering i Göteborg. Tjänsten innebär även att du delvis kommer att arbeta för Boverket, placerat i Karlskrona. Detta innebär att du kommer att ha en flexibel arbetsplats och en hel del resor mellan orterna. Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 65 000 - 70 000:-/mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar provanställning och individuell lönesättning. På HaV finns möjlighet att arbeta delvis på distans. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.
Övrig information
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
