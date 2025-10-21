Internrevisionschef
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Vill du leda internrevisionen i en organisation med ingripande befogenheter, med komplex lagstiftning, där transparens, lärande och utveckling står i centrum? Vi erbjuder en spännande och ansvarsfull roll där du bidrar till myndighetens framgång.
Om jobbet
Internrevisionens uppgift är genom att oberoende och objektivt granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens interna styrning och kontroll bidra till utveckling av myndigheten. I arbetet ingår även att ge råd och stöd till Rikskronofogden och övriga i myndighetens högsta ledning. I arbetet ingår att självständigt ta fram och lämna förslag till en revisionsplan, planera och genomföra granskningar med förslag till förbättringar med en skriftlig och muntlig avrapportering till den granskade verksamheten och Rikskronofogden. Vi arbetar efter en tydlig metodik baserad på svensk lag och internationell standard för internrevisionsarbete.
Som internrevisionschef får du en viktig roll i att stödja ledningens styrning och kontroll samtidigt som du bidrar till en kultur där dialog, ansvar och utveckling är en självklar del av vardagen. Du har personalansvar för en person och rapporterar till Rikskronofogden.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I medarbetarnas arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott.
Om dig
Vi söker dig som är intresserad av Kronofogdens uppdrag och verksamhet och att bidra aktivt till dess utveckling. Som person är du resultatorienterad, analytisk och har god samarbetsförmåga. Arbetsuppgifterna kräver även en god pedagogisk förmåga. Du är också empatisk och stabil samt har hög integritet. Som chef på Kronofogden förväntas du leva upp till våra ledarkriterier och vår medarbetarpolicy.
- högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p enligt gamla systemet)
- minst 3 års arbetserfarenhet som internrevisor vid en myndighet
- god förmåga att uttrycka sig på svenska (och engelska) i tal och skrift
Det är önskvärt att du är certifierad inom relevant område som t e x CIA, CISA, CGAP alternativt har en revisorsexamen. Även annan revisionserfarenhet såsom externrevision eller annat kvalificerat utredningsarbete är meriterande. Önskvärt är också att du har erfarenhet av internrevision i en annan associationsform t ex i ett aktiebolag statligt eller privat. Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med en provanställning i sex månader. Du blir anställd som Internrevisionschef och får ett chefsförordnande på fem år. Om du redan är anställd på Kronofogden, kvarstår du i din grundbefattning under förordnandetiden. Resor i jobbet förekommer. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
Tjänsten som internrevisionschef innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer därför att genomföras före beslut om anställning. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att följa oss på LinkedIn och besöka vår https://kronofogden.se/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-18.
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
