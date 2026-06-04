Internattjänst till Sjöarpsskolan
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Ronneby Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Ronneby
2026-06-04
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Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommun
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Sjöarpsskolan är en för sydöstra Sverige unik anpassad gymnasieskola. Vi är en liten skola med stora resurser och lång erfarenhet, där varje elev får stöd och möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Skolan är öppen både för dagelever och elever som bor på vårt internat under skolveckorna.
Vår natursköna miljö bjuder in till många utomhusaktiviteter och hela verksamheten präglas av hälsa, friskvård och gemenskap. På Sjöarpsskolan arbetar vi för att alla elever ska komma lite längre än de själva tror är möjligt. Vi utmanar och uppmuntrar dem för att de alla ska nå vår gemensamma vision Lära, Leva, Livet.
På internatet arbetar vi nära eleverna och skapar en trygg, stimulerande och meningsfull kvällsmiljö. Vi söker nu dig som vill göra skillnad i elevernas vardag och bli en värdefull del av vårt internatteam under höstterminen 2026. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en kreativ och lärorik miljö, planera och genomföra aktiviteter samt bidra till trygghet och gemenskap för elever med olika behov.
Varje elev har egna rutiner kring sitt boende, till exempel tvätt, städning och fritidsaktiviteter. I arbetet ingår dokumentation kring varje elev, ett nära samarbete med elevernas mentorer och personal på skolan samt regelbunden kontakt med elevernas vårdnadshavare.
Tjänsten innebär vaket kvälls- och nattarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i elevernas vardag, i en kreativ och engagerad arbetsmiljö.Kvalifikationer
• Pedagogisk utbildning, till exempel fritidspedagog, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av arbete med ungdomar inom intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrum.
• God förmåga att uttrycka sig i svenska i tal och skrift då dokumentation ingår i arbetet.
• God digital kompetens.
• B-körkort är ett krav då det ingår i arbetet att köra elever mellan olika aktiviteter.
Det är meriterande om:
• Du är transparant.
• Du är trygg, ansvarstagande och har ett professionellt bemötande i arbetet med ungdomar.
• Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team.
• Du är strukturerad och kan skapa tydliga rutiner för eleverna under deras fritid.
• Du är flexibel och kan anpassa dig efter elevernas olika behov.
• Du har ett engagemang för att skapa en trygg och meningsfull fritid för eleverna på internatet.
Innan tillsättning sker krävs enligt lag uppvisande av ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Hos oss i Ronneby kommun omfattas våra medarbetare av centrala kollektivavtal (HÖK och AB). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och erbjuder ersättningar enligt kollektivavtalens bestämmelser. Vårt lönepolitiska arbete bygger på de centrala kollektivavtalen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalenheten via personal@ronneby.se
.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329946-2026-7". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Monica Boje monica.boje@edu.ronneby.se 073-317 03 12 Jobbnummer
9947084