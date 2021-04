Internationell rådgivare inom HR och ledarskap - Riksrevisionen - Administratörsjobb i Stockholm

Som internationell rådgivare kommer du att ha en nyckelroll i Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete för att stärka våra partners kapacitet inom HR- och ledarskapsområdet. Du får möjlighet att använda dina kunskaper inom HR och ledarskapsutveckling för att stötta nationella revisionsmyndigheter i våra samarbetsländer i Afrika, Asien, Stillahavsområdet och Östeuropa. Därför ser vi gärna att du har internationell erfarenhet inom ditt område. Uppdraget kräver att du är idérik och har lätt att hitta nya angreppssätt samtidigt som du har förståelse för uppdragets kontext och våra partners förutsättningar. Du har lång erfarenhet av rådgivning och coachning inom sakområdena.

Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete med nationella revisionsmyndigheter i utvecklingsländer syftar till att främja demokratisk utveckling och effektiv förvaltning. Du kommer att arbeta inom vår internationella avdelning, i ett stort team vars uppdrag är att bidra till att stärka våra partnerorganisationers kapacitet och förmåga att bedriva revision av offentlig verksamhet i enlighet med internationella standarder.Utöver stöd inom revisionsområdena arbetar vi också med att stärka våra partners organisatoriska kapacitet, inom kommunikation, HR och ledarskap. Som internationell rådgivare kommer du att utveckla, anpassa och genomföra stöd inom HR och ledarskap. Du kommer att utbilda och coacha individer och grupper på plats hos partnerorganisationen, och i Sverige eller via digitalt distansstöd. Det gör du tillsammans med den andra internationella rådgivaren inom området och i nära samarbete med våra projektledare. I din roll kommer du att samarbeta med olika interna experter och team inom revision och kommunikation men även med externa experter knutna till den internationella avdelningen. Du kommer att ha ett självständigt ansvar i kontakterna med Riksrevisionens partners.Vi söker dig som är intresserad av att vara en del av det svenska utvecklingssamarbetet och är genuint intresserad av dina sakområdens möjlighet att bidra till utvecklingen av demokratiska institutioner.Vi vill att du har en utbildning inom HR med lång erfarenhet av att utveckla HR-stöd både på strategisk och operationell nivå. Det innebär att du haft självständiga uppgifter och drivit större HR-processer. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och tycker om att tala inför grupp och har god pedagogisk förmåga.Vi vill också att du ska en viss vana av att planera, utbilda och coacha individer och grupper inom HR. Om du har erfarenhet av att utbilda inom grundläggande ledarskap så ser vi det som meriterande.Arbetet innebär att du måste kunna resa och vara hemifrån under längre och kortare perioder. Omfattningen kan diskuteras, vanligtvis är ingen resa längre än 10 dagar.Till stor del sker arbetet på engelska och vi kräver därför goda kunskaper i talad och skriven engelska. Kunskaper i flera språk kan vara meriterande. Det är meriterande om du har arbetat med HR- och ledarskapsfrågor i utvecklingsländer och om du har erfarenhet från offentlig sektor eller idéburna organisationer.Vi söker dig med personlig mognad vilket innebär att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du behöver också vara självgående; ta egna initiativ, strukturerar angreppsätt och driva processer vidare. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra förhållningssätt.Mycket av arbetet sker i team på Riksrevisionen och i arbetet med partners, vilket innebär att du har god samarbetsförmåga och har möjlighet att lyssna och ta in andras synsätt. Vi arbetar i mångkulturella team och du behöver därför kunna värdesätta olikheter och ha förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra och väga in det i beslut och angreppssätt.Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrigt om anställningenAnställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.Riksrevisionen arbetar i ett nytt aktivitetsbaserat kontor på Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm.Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 2021-04-28.Mer information om anställningenBesök vår hemsida för mer information om Riksrevisionens nationella och internationella verksamhet.Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta chefen för den internationella avdelningen Catharina Cappelin, 08-5171 42 20.Fackliga representanterPer Dackenberg, Saco-S/Riksrevisionen, 08-5171 4272Tobias Hamfelt, ST/Riksrevisionen, 08-5171 4113Om RiksrevisionenRiksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppdrag att genomföra oberoende granskning av statens verksamhet. Vår uppgift är att bedöma resultatet av statliga insatser, om skattepengar har använts effektivt och om myndigheter har redovisat sin verksamhet på ett rättvisande sätt. Resultatet av våra granskningar får ofta uppmärksamhet och ligger till grund för debatt och beslut om förändring i viktiga samhällsfrågor. Vi företräder också Sverige som nationellt revisionsorgan och bedriver utvecklingssamarbeten med nationella revisionsmyndigheter i Afrika, Asien, Stillahavsområdet och Östeuropa.

Varaktighet, arbetstid: Heltid/ Ej specificerat
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2021-04-28