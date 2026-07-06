Internationell koordinator
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2026-07-06
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Kemikum, med fler än 200 medarbetare, är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet. Forskningen vid Kemikum sträcker sig över kemins alla områden som analytisk kemi, fysikalisk kemi, materialkemi, oorganisk och strukturkemi samt organisk kemi. Forskningsprojekten är många från teori till experiment, från ren grundforskning till mer tillämpade projekt ofta med fokus på hållbar kemi men även avancerade analysmetoder av kemikalier och material. Kemikum har en mycket väl utbyggd forskningsinfrastruktur med en mängd utrustning med kvalificerat stöd från stabsforskare.
Kemikum är också värd för utbildningen i kemi på kandidatnivå samt för tre mastersprogram; analytisk kemi, hållbar kemi, samt organisk kemi. Forskarutbildning bedrivs inom fem områden; analytisk kemi, fysikalisk kemi, materialkemi, oorganisk kemi samt organisk kemi.
Mer information om oss finns på: Kemikum
Kemiska sektionen vid Stockholms universitet består av Kemikum och Institutionen för biokemi och biofysik. Dessa institutioner bedriver grundutbildning i kemi på Kemiska övningslaboratoriet, där Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition ansvarar för kursadministration, samordning av grundutbildning och drift av undervisningslokaler.
Kansliet söker nu en internationell koordinator med stort fokus på hantering av internationella studenter, och utbytesavtal. Även andra arbetsuppgifter ingår så som studieadministration, studentrekrytering, event och mässor, webbadministration. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Vi erbjuder en varierad heltidstjänst med många kontaktytor i ett engagerat och samarbetsinriktat arbetslag bestående av en föreståndare och administrativ studierektor, en studievägledare, en studieadministratör och en forskningsingenjör.
Mer information om oss finns på: Kemiska sektionenPubliceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst att ansvara för att koordinera utbytesstudier för inresande och utresande studenter. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Hantering och studievägledning av inresande och utresande utbytesstudenter.
Informera om och utlysa avtalsplatser och underhålla utbytesavtal.
Delta i fakultetens och universitetets internationaliseringsarbete.
Planera och delta i mottagande av utländska studenter.
Studieadministration i LADOK.
Hjälpa till att koordinera och delta i studentrekryteringsevents som hålls på sektions-, fakultets- och central nivå så som upprop, besök av gymnasieklasser, mässor, digitala events etc.
Administrativa uppgifter i system som Mobility-Online, Ladok, NyA samt Canvas ingår.
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av koordinering av internationella utbytesstudier vid högskola/universitet eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av undervisningsorganisationen inom universitet/högskola.
God datorvana och erfarenhet av arbete med administrativa system.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Det anses vara meriterande om du har:
Teknisk eller naturvetenskaplig högskoleexamen i kemi eller motsvarande kompetens/erfarenhet.
God presentationsvana och kan möta olika typer av målgrupper.
Erfarenhet av kommunikationsarbete och av att arbeta i webdesignprogram/plattformar.
I rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper, samt personlig lämplighet. Vi söker dig som:
Har god förmåga att arbeta noggrant och ta ansvar för sina arbetsuppgifter.
Har lätt för att samarbeta och kommunicera på ett tydligt och professionellt sätt.
Har förmåga att anpassa sig till förändrade förutsättningar och ta egna initiativ inom ramen för uppdraget.
Om anställningen
Personalen vid Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition är anställda på Kemikum.
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av administrativ studierektor Helena Bergman, tfn 08-16 12 27, helena.bergman@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Kemikum (visa karta
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106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Kemikum Kontakt
Seko Seko sekodirekt@seko.se 0770457900 Jobbnummer
9994436