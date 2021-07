Internationell inköpare egna varumärken - Elon Group AB - Inköpar- och marknadsjobb i Örebro

Elon Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro2021-07-06Vill du jobba internationellt och i ett team med ambitiösa kollegor och få möjligheten att ta våra varumärken till nya höjder?Om Elon GroupElon Group är en nordisk allians som ägs och drivs av egna företagare och handlare i Sverige, Norge, Island, Finland och Danmark. Vi har styrkan hos ett storbolag, med engagemanget från entreprenörer med lång erfarenhet av sina lokala marknader och kunder. Med över 500 butiker runtom i hela Norden finns vi tillgängliga för att hjälpa och erbjuda service där våra kunder finns.Våra butiker drivs av entreprenörer med lokal kunskap under ett stort gemensamt varumärke. Det breda produktsortimentet består av allt från stora vitvaror som kylar och tvättmaskiner, kök och belysning till små hushållsprodukter. Elon står för service och kunskap och vi levererar med extra mycket hjärta till våra konsumenter.Elvita och Canvac är Elons egna varumärken. Elvita har ett brett och noga utvalt sortiment för hemmets alla rum och Canvacs produkter främsta syfte är att ge dig en bättre inomhusmiljö.Om rollenVi söker nu en internationell inköpare som vill vara med på Elon Groups spännande tillväxtresa genom att driva utvecklingen för alla våra egna varumärken på den nordiska marknaden.Arbetsuppgifter och ansvarsområden:Driva förhandling av avtal och priserUtvärdera leverantörer och produkterDu kommer i din roll att samverka med internationella leverantörer och vårt inköpskontor i KinaSamverka med eftermarknad, marknad, försäljning, inköp samt handlare för att uppnå de högt ställda målen på ökning utav Egna varumärken.Driva utvecklingen av nytt sortiment samt uppdatera befintliga produkterBidra med kunskap kring våra produkter mot Elon-butiker samt vid mässor och utbildningarDu behöver kontinuerligt vara uppdaterad på marknadens utbudRollen är placerad i Örebro och du rapporterar till chefen inom Sourcing.Vem är du?För att lyckas i rollen ser vi att du har en högskoleutbildning som ingenjör eller motsvarande. Du har en bakgrund inom internationella inköp inom industri eller handel. Erfarenhet av vitvaror och småel är meriterande.Som person är du kommunikativ, analytisk och självgående. Du är en driven lagspelare som engagerar, inspirerar andra och kan sälja in nya lösningar internt och får med dig teamet. Vi ser att du har god förmåga att snabbt sätta dig in i produkttekniska frågeställningar. Vi ser också att du har en drivkraft att utvecklas i din roll och du har förmågan att identifiera och starta aktiviteter med fokus på förbättringar. För rollen krävs goda engelska kunskaper i både tal och skrift.2021-07-06Vi kommer att läsa ansökningar löpande. Urvalsprocessen påbörjas i mitten av augusti efter semesterperioden.Sista dag att ansöka är 2021-08-15ELON Group ABBÄCKLUNDAVÄGEN 170203 Örebro5848340