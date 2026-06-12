Interior Designer - Automotive
Agile Resources AB / Formgivarjobb / Göteborg Visa alla formgivarjobb i Göteborg
2026-06-12
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Forma framtidens bilinteriörer hos en internationell aktör inom fordonsindustrin. Här kombinerar du design, ergonomi och digitala användarupplevelser i ett utvecklingsnära team.
Vill du vara med och forma nästa generations bilinteriörer? Här får du arbeta nära design, teknik och användarupplevelse i en miljö där idéer snabbt blir till konkreta lösningar.
Om rollen
Du utvecklar koncept för bilens interiör med fokus på helhetsupplevelse, funktion och premiumkänsla.
Du arbetar med dashboards, säten, mittkonsoler, dörrpaneler och andra interiöra komponenter.
Du samarbetar med teknik-, UX- och tillverkningsteam för att ta fram genomförbara lösningar.
Du bidrar till material-, färg- och trimstrategier som stärker designens uttryck.
Det här kommer du göra
Ta fram skisser, digitala modeller, renderingar och presentationsmaterial.
Utforska nya idéer inom ergonomi, användarcentrerad design och HMI.
Omsätta designidéer till lösningar som fungerar i produktion.
Följa trender och användarbehov inom framtidens mobilitet.
Vi söker dig som har
Relevant utbildning inom automotive design eller motsvarande område.
Minst 6 års erfarenhet av interiördesign inom fordonsindustrin eller avancerad designmiljö.
Stark förmåga att skissa, visualisera och kommunicera designidéer.
En portfolio som visar både konceptarbete och genomförda program.
God samarbetsförmåga i tvärfunktionella team.
Teknik & Verktyg
Blender
Maya
Alias
3D-modellering
Rendering
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-6c8ac9215367a017". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9962248