Interimschef- sektionschef till E-hälsomyndigheten

Vi söker en erfaren Interimschef som ska tjänstgöra som tillfällig chef för sektionen för tjänsteutveckling på avdelningen för läkemedel på E-hälsomyndigheten. Uppdraget planeras pågå under rekryteringsprocessen av en ny Sektionschef. Som chef för sektionen tjänsteutveckling kommer du ansvara för att leda och vidareutveckla verksamhet och ledningsgrupp, samt har budget- och personalansvar. I rollen som Interimschef rapporterar du till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Som Interimschef är ditt viktigaste uppdrag att skapa rätt förutsättningar för medarbetarnas arbete, både som individer och som ledningsgrupp. I rollen som Interimschefen ingår att skapa lämplig organisation, processer, rapportering med mera som behövs för att på bästa sätt leverera på uppdraget. Vidare ska du säkerställa nödvändig kompetensförsörjning till teamet. Du kommer att arbeta nära chefen för avdelningen samt övriga chefer och medarbetare inom avdelningen och myndigheten.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Interimchef är ett konsultuppdrag på heltid med startdatum 2026-02-23 och beräknas pågå till och med 2026-05-31 med eventuell möjlighet till förlängning.
Uppdraget ska kunna genomföras på plats, 2-3 dagar/vecka på myndighetens kontor i Stockholm och via digitala lösningar/kanaler som Skype och Teams, efter myndighetens aktuella behov och beslut av den ansvariga chefen på E-hälsomyndigheten.
Resor till E-hälsomyndighetens kontor i Kalmar förekommer frekvent, minst varannan vecka och då minst 2-3 dagar per gång.
Krav för tjänsten:
• Relevant utbildning med examen på universitets/högskola/yrkeshögskolenivå eller om utbildning och examen saknas ska offererad interimschef ha arbetat i minst 10 år som chef
• Minst tre års dokumenterad erfarenhet av att arbeta som chef för andra chefer
• Minst tre års erfarenhet av att leda komplexa organisationer (en organisation större än 100 anställda) som utvecklar digitala produkter/tjänster
• Minst två års erfarenhet av att omsätta strategiska mål till taktiska och operativa aktiviteter.
• Minst ett års erfarenhet av att arbeta som business owner i agila leveranståg
• God förmåga att samverka med interna och externa aktörer
• En tydlig och inkluderande kommunikation
• Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av samverkan med interna och externa parter kopplat till produktveckling.
• Kunskap om regelverk för medicintekniska produkter.
• Minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som chef i verksamhet inom sektorn hälsa, vård och omsorg.
Om dig:
För tjänsten krävs att du är erfaren och kunnig i att leda medarbetare och utveckla en verksamhet som är i tillväxt. Du ska ha kapacitet och förmåga att snabbt sätta dig in i verksamheten och leverera resultat under en begränsad tidsperiod. Du har erfarenhet av att hantera sedvanliga chefsuppgifter, är en god ledare med förmåga att coacha medarbetare till att stärka medarbetares självledarskap. Det är önskvärt om du också är van vid att hantera samverkan med arbetstagarorganisationer samt att du har kunskap om hälso- och sjukvårdssektorn.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag är 2026-02-15
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
