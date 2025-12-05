Interimschef till en myndighet i Linköping
2025-12-05
Roll: Interimschef
Omfattning: 50%
Uppdragstid: 2026-01-26 - 2027-01-25
Placeringsort: Linköping
Om uppdraget
Vi söker en konsult som har en gedigen och dokumenterad erfarenhet av chefskap med personalansvar och ett genuint intresse för att stödja och utveckla medarbetare samt av att skapa en kultur som präglas av tillit, trygghet och trovärdighet. Konsulten ska vara serviceinriktad och ha en god förmåga att bygga nätverk och etablera förtroendefulla samarbeten inom en komplex organisation. Konsulten ska vara strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten.
Rollen innebär en spännande utmaning där du når framgång genom att balansera mellan att utmana men samtidigt vara flexibel och inlyssnande gentemot uppdraget och organisationen. I en föränderlig kontext ska du kunna se möjligheter i förändringar, tillfällen att påverka framåt. Med ett helhetsperspektiv ska du kunna snabbt växla mellan både strategiska och operativa frågor.
Myndigheten har både nationella och internationella målgrupper, därför är mycket goda kunskaper i svenska och engelska ett krav.
Uppdraget ska utföras på plats i Linköping.
Distansarbete är tillåtet när verksamheten tillåter.
Kravspecifikation
Obligatoriska krav
Samtliga beskrivna krav nedan måste vara uppfyllda:
Minst tre (3) års erfarenhet av att ha jobbat som chef/ledare antingen i offentlig eller privat sektor.
Du ska ha minst tre (3) års erfarenhet av att sitta i en ledningsgrupp.
Erfarenhet av att utveckla administrativa rutiner
Erfarenhet av att leda i förändring
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Bör-krav
Samtliga krav nedan är kopplade till ett mervärde men är inte obligatoriska
Erfarenhet av att utveckla kundservice.
Erfarenhet och intresse av att utveckla digitala arbetssätt i reception telefonväxel och/eller ärendehanteringssystem Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
