Interimschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Hyrpersonal Sverige AB / Sjukvårdschefsjobb / Linköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Linköping
2026-03-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hyrpersonal Sverige AB i Linköping
, Jönköping
, Södertälje
, Karlstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Interimschef - myndighetsavdelning för äldre och vård- och omsorg
Som verksamhetschef för en myndighetsavdelning inriktad på äldre och vård- och omsorg får du en central roll i att omvandla övergripande strategier till praktisk, hållbar verksamhet som gör verklig skillnad för äldre personer och deras anhöriga. Avdelningen består av ett stort team av handläggare, enhetschefer, controllers och administrativ personal som tillsammans ansvarar för myndighetsutövning gentemot stadens äldre. I din roll kommer du att leda och utveckla verksamheten för ett geografiskt stadsområde samt ett samlat stöd i utvecklingsenheten. Du arbetar nära avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp, vilket innebär att du både bidrar till övergripande styrning och ansvarar för den dagliga operativa ledningen inom ditt ansvarsområde.
Tjänsten innebär att du får ett omfattande chefansvar för personal, budget, kvalitet och styrning, samt ett tydligt utvecklingsuppdrag med fokus på framtidens vård- och omsorg. Ett centralt uppdrag blir genomförandet av den långsiktiga tioårsplanen och att aktivt driva omställningen till Nära Vård i samverkan med regional sluten- och primärvård, kommunal primärvård samt utförarorganisationer. Du kommer att leda och stödja enhetschefer och socialsekreterare i metodutveckling, utrednings- och handläggningsprocesser samt i utveckling av intern och extern samverkan för att stärka individ- och anhörigperspektivet genom hela vård- och omsorgsprocessen.
Arbetet präglas av pågående förändringsarbete där ny socialtjänstlag, digitaliseringsinitiativ och demografiska utmaningar ställer krav på innovativa och hållbara lösningar. Du förväntas driva förändringsprocesser, implementera nya arbetssätt och säkerställa att verksamheten är rätt dimensionerad och resurssatt för att möta framtidens behov. Du arbetar tvärprofessionellt och bygger relationer både inom organisationen och med externa partners, inklusive vårdgivare och regionala aktörer. I rollen är det viktigt att upprätthålla en tydlig helhetssyn, säkra rättssäkerhet i handläggningen samt främja en kultur som värnar kvalitet, transparens och brukarmedverkan.
Vi söker en ledare som kombinerar strategisk förmåga med praktisk genomförandekraft, som trivs i komplexa miljöer och som kan motivera och utveckla medarbetare i förändring. Du får möjlighet att påverka på hög nivå, påverka riktningen i ett viktigt samhällsområde och bidra till att skapa långsiktig trygghet och kvalitet i omsorgen för äldre. Tjänsten är heltid och kan tillsvidare- eller tidsbegränsat anställas enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag och ansökningsrutiner framgår längst ner i annonsen.
Erfarenhet och kvalifikationer
* Relevant akademisk utbildning inom socialt arbete, vårdvetenskap, förvaltningsrätt, offentlig förvaltning eller annan relevant högskoleutbildning.
* Dokumenterad erfarenhet av ledarskap i större verksamheter, gärna inom socialtjänst, äldreomsorg eller liknande kommunal verksamhet.
* God kunskap om socialtjänstlagstiftning och erfarenhet av myndighetsutövning och handläggningsprocesser.
* Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete, gärna med inriktning mot digitalisering och samverkan med vårdaktörer.
* Ekonomiskt ansvarstagande erfarenhet - budget- och resultatansvar på nivå som motsvarar tjänstens omfattning.
* Vana att arbeta i ledningsgrupp och att ta ansvar för strategisk planering och styrdokument.
* God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
* Strategisk och förändringsorienterad - ser helheter och omsätter strategi i praktik.
* Trygg ledare med förmåga att skapa delaktighet, utveckla chefer och främja god arbetsmiljö.
* Beslutsför, tydlig och ansvarsfull med fokus på rättssäkerhet och kvalitet.
* God samverkansförmåga och förmåga att bygga relationer över organisatoriska gränser.
* Analytisk, problemlösande och van att prioritera i komplexa situationer.
* Empatisk och brukarfokuserad - sätter individ- och anhörigperspektivet i centrum.
Vad arbetsgivaren erbjuder dig som anställd
* En central och påverkansrik ledarroll inom ett samhällsviktigt område.
* Stöd i ledarskapet genom erfarna kollegor i avdelningsledning och utvecklingsenhet.
* Möjligheter till professionell utveckling och deltagande i strategiska utvecklingsprojekt såsom Nära Vård och digitalisering.
* En dynamisk arbetsmiljö präglad av både operativt ansvar och strategiskt utvecklingsarbete.
* Villkor enligt gällande kollektivavtal eller lokala överenskommelser samt erbjudanden kring {tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal eller specifika lokala villkor}.
* Arbetsplatsens exakta förmåner, lönespann och eventuell flyttstöd/friskvård meddelas i samband med kontakt med rekryteringsspecialist eller i rekryteringsmaterialet:
Interimschef:
Detta är ett operativt chefsförordnande 6-8 månader och du arbetar hos vår kund som Interimschef/Verksamhetschef, med goda möjligheter till tillsvidare anställning hos vår kund om intresse finns hos båda parter.
Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna en engagerad och utvecklingsinriktad ledare till verksamheten.
Om Hyrpersonal Sverige
Hyrpersonal Sverige erbjuder dig som chef eller socialkonsult:
En fast konsultchef som jobbar för dig
Skräddarsydda uppdrag och flexibla scheman
Förmånligt löneupplägg med konkurrensmässig lön och mycket attraktiva anställningsvillkor.
Vid chefsbefattningar är din konsultchef förhandlingsbiträde åt dig vid fasta tillsättningar hos våran kund.
Socialkonsulter utan ett chefsordnande förhandlar direkt med våran kund vid en eventuell anställning.
Angående denna chefsbefattning och ansvarig processägare:
Orlando Ludvigsson, VD på Hyrpersonal Sverige som kan nås på tel. 010-555 86 05 vid frågor om befattningens innehåll.
Denna interimschefsbefattning är arbetsplatsförlagd inom Stor Stockholm med kranskommun.
Vi räknar med att tillsättningen kan ske med start omgående.
VI BEMANNAR INOM:
Chefer och socialarbetare med erfarenhet av: barn- och ungdomsutredningar, familjerätt, familjehem, bistånd äldre/LSS, ensamkommande, vuxenmissbruk, våld- i nära relationer, handledare samt gruppledare och chefer.
Körkort

• B (Personbil)
• B (Personbil) Ersättning
Fast
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyrpersonal Sverige
http://www.hyrpersonalsverige.se
För detta jobb krävs körkort.
Hyrpersonal Sverige AB
VD, Senior Recruitment Specialist
Orlando Ludvigsson Orlando.ludvigsson@hyrpersonalsverige.se 010-555 86 05
9822438