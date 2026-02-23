Interimchef till myndighet i Helsingborg
Vi söker en Interimchef till en myndighet i Helsingborg. I rollen som interimchef ansvarar du för den dagliga driften, planeringen och uppföljningen av arbetet i teamet. Du leder och fördelar arbetsuppgifter, följer upp pågående aktiviteter och ser till att arbetsmiljö, kvalitet och säkerhetsrutiner fungerar som de ska. Rollen innebär också att arbeta nära medarbetarna, hantera praktiska frågor på plats, bidra till tekniska och logistiska förbättringar samt delta i planeringen av kommande expeditioner.
Myndigheten genomgår en organisationsöversyn och i väntan på en ny ordinarie chef finns ett behov av en interimchef som kan ta ett tydligt och närvarande ledarskap under perioden. Uppdraget handlar om att skapa stabilitet och hålla ihop verksamheten tills den nya organisationen är på plats.
Myndigheten arbetar med att samordna och stödja svensk forskning och ansvarar för både expeditioner och forskningsinfrastruktur. Den aktuella enheten arbetar med att planera, koordinera och genomföra specialiserade forskningsinsatser som kräver både teknisk och logistisk kompetens. Arbetet bedrivs huvudsakligen från myndighetens operativa center i Helsingborg, och vid behov även i fält på fartyg.
I denna tjänst kan följande arbetsuppgifter förekomma
• Leda, fördela och följa upp arbetet inom enheten
• Säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och enligt uppsatta mål
• Driva förbättringsarbete inom teknik och logistik
• Samverka med andra delar av organisationen
• Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner följs
• Ansvara för planering, uppföljning och utveckling av gruppens arbete
• Utföra administrativa och praktiska arbetsuppgifter
• Ansvara för enhetens budget, ekonomisk uppföljning och rapportering
• Delta i expeditionsplanering, t. ex. arbete med Scope of work i samarbete med senior expert på myndigheten samt koordinering inför sommarens tre expeditioner.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Interimchef är ett konsultuppdrag med en sysselsättningsgrad om 50-60%. Uppdraget ska påbörjas så snart som möjligt men inte senare än 20 april och beräknas pågå i cirka sex (6) månader. Därefter finns möjlighet till eventuell förlängning upp till sex (6) månader.
Uppdraget ska i huvudsak genomföras på plats, på myndighetens kontor i Helsingborg. Resor runt om i Sverige kan förekomma.
Krav för tjänsten:
• Eftergymnasial utbildning, gärna inom logistik, teknik eller annat område som bedöms relevant för uppdraget
• Tidigare erfarenhet som chef
• God förmåga att samverka och kommunicera med olika målgruppe
• God kunskap och förståelse för teknik och logistik (ska framgå av CV genom relevanta uppdrag/tjänster)
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Möjlighet till uppdragsstart så snart som möjligt men senast 20 april
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av:
• Att leda medarbetare både på plats och på distans
• Operativt ledarskap i tekniskt inriktad verksamhet
• Arbete inom offentlig verksamhet
• Att arbete ombord på fartyg
• Forskningsstödjande verksamhet
Om dig:
För att trivas i rollen ser vi att du är en trygg och tydlig ledare som skapar stabilitet och struktur i vardagen. Du organiserar arbetet väl, håller ihop helheten och finns nära teamet i det dagliga, vilket bidrar till både kvalitet och arbetsglädje.
Du är praktiskt lagd och prestigelös och tar dig an både stora och små uppgifter med engagemang. Med ett lugnt och förtroendeskapande sätt bygger du goda samarbeten och trygghet i gruppen.
Samtidigt har du en analytisk och helhetsorienterad blick. Du växlar lätt mellan operativt och strategiskt arbete och är flexibel och lösningsorienterad när situationer förändras. Med fokus på resultat och kontinuerliga förbättringar driver du verksamheten framåt på ett hållbart sätt.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-03-05.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
