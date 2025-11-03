Interimchef till Linköpings Universitet
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2025-11-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Vi söker nu en Interimchef till Linköpings Universitet! I rollen leder och samordnar du institutionens administrativa arbete. Du har ansvar för en avdelning med cirka 30 medarbetare, två enhetschefer och ingår i institutionens ledning.
Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• leda och samordna institutionens administrativa verksamhet
• ha ansvar för en avdelning om totalt cirka 30 medarbetare uppdelade på två enheter
• två underställda enhetschefer
• ingå i institutionens ledning.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Interimchef är ett konsultuppdrag på heltid med start vecka 48 i 2025 och beräknas pågå till och med vecka 27 i 2026.
Krav för tjänsten:
• Haft personalansvar
• Erfarenhet från utbildningssektorn
• Har ingått i en ledningsgrupp
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av att ha underställda chefer.
• Erfarenhet av att ha arbetat inom offentlig sektor med kunskapsintensiva, komplexa och stora organisationer.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Sista ansökningsdag är 2025-11-16.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Ass. National Recruiter
Hannah Trollsås Jobbnummer
9586770