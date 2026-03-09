Interim- Kundservice och verksamhetsplanering(WFM)
Organisationsutvecklarjobb / Luleå
2026-03-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Interim-konsult med erfarenhet inom kundservice och verksamhetsplanering
Vi söker nu för kunds räkning dig som vill arbeta med planering och utveckling på deras kundserviceavdelning. I rollen får du en viktig uppgift i att skapa bättre struktur i hur bemanning, scheman och planering fungerar i vardagen. Genom att följa inflöden, analysera mönster och bidra till tydliga arbetssätt hjälper du verksamheten att planera smartare och arbeta mer långsiktigt.
Om rollen
I rollen arbetar du nära kundserviceverksamheten och bidrar till att sammanställa data från kunder och drift. Sedan analysera och ta fram processförbättringar som utveckla arbetssätt och sedermera öka kundnöjdhet. Du kommer att arbeta med att följa inflöden av ärenden, analysera mönster och skapa bättre underlag för hur arbetet planeras över tid med bemanning och måltal.
En viktig del av rollen är att bidra till mer strukturerade arbetssätt kring planering och uppföljning. Du hjälper till att skapa överblick över belastning, kapacitet och bemanning, och är med och utvecklar arbetssätt som gör planeringen mer förutsägbar och hållbar både för verksamheten och för medarbetarna.
Du arbetar nära chefen för avdelningen och kollegorna på kundservice och blir ett stöd i frågor som rör bemanning, analys, scheman och planering.
Tjänsten kan anpassas i omfattning mellan 50 och 100 %. Till en början under 3 månader med möjlighet till förlänging.
Exempel på arbetsuppgifter
• följa och analysera inkommande ärenden och kontaktvolymer för att skapa bättre underlag för planering
• bidra till prognoser över bemanningsbehov utifrån historiska data och verksamhetens utveckling
• arbeta med schemaplanering och bemanningsstruktur i kundservice
• följa upp nyckeltal kopplade till tillgänglighet, belastning och kapacitet
• bidra till en mer långsiktig och hållbar planering av kundserviceverksamheten
• vara ett stöd till chef i frågor som rör bemanning, planering och resursfördelning
Din profil
Vi söker dig som är strukturerad, nyfiken och tycker om att arbeta med planering och analys. Du trivs i verksamheter där mycket händer samtidigt och motiveras av att skapa överblick och bidra till välfungerande arbetssätt.
Du har ett intresse för att analysera information och se mönster i hur arbetet ser ut över tid. Samtidigt trivs du med att arbeta nära verksamheten och samarbeta med chef och kollegor för att hitta lösningar som fungerar i praktiken. Du kunna arbeta på annan ort två dagar i veckan, ca en timme från Luleå.
Du behöver inte ha arbetat exakt i en sådan här roll tidigare, men vi tror att du har med dig erfarenheter som gör att du snabbt kan sätta dig in i arbetet och bidra till att utveckla planeringen i kundservice.
Du har:
• erfarenhet av arbete i kundservice eller annan verksamhet med många inkommande kontakter
• ett strukturerat arbetssätt och en god förmåga att skapa ordning och överblick
• ett intresse för analys, planering och förbättringsarbete
• god vana av att arbeta i Excel eller liknande verktyg
• goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är dessutom meriterande om du har:
• arbetat med schemaläggning,
• planering eller uppföljning av verksamhet
• erfarenhet av att arbeta med statistik eller nyckeltal
Uppdraget erbjuder: Ett spännande och utvecklande uppdrag, Möjlighet att kontrakteras antingen som konsult via eget bolag eller som anställd.
Är du redo för nästa utmaning och vill bidra med stabilitet, struktur, analys och drivkraft under en viktig period? Hör av dig - vi berättar gärna mer!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Senior- konsult
John Bergmark, john.bergmark@culpeo.se
Låter det här som en intressant möjlighet? Urval sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag.
Sista ansökningsdag är 20 mars 2026.
