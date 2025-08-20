Interim senior Redovisningsekonom, Göteborg
2025-08-20
Vi söker nu en erfaren och kunnig Redovisningsekonom för ett uppdrag hos en av våra kunder inom transportbranschen i Göteborg. Uppdraget startar 1 oktober och förväntas löpa under ca 1 år. Omfattningen är 100% med möjlighet att arbeta viss del på distans.
Som redovisningsekonom ansvarar du för redovisning och bokslut i ett av koncernens bolag. Rollen innefattar redovisning, bokslut, årsredovisning, rapportering, skatter inkl. moms och sociala avgifter. Företagets koncernrapportering upprättas enligt IFRS och lokal redovisning enligt K3. Du kommer vara kontakt gentemot företagets SSC samt ha kontakt med övriga funktioner inom organisationen såsom HR och andra delar inom Finance. Du är även delaktig i redovisning och rapportering av moderbolaget samt är med och bidrar i de gemensamma löpande arbetsuppgifterna på avdelningen, inklusive diverse ad-hoc frågor och projekt. Företaget står inför en del förändringar och du kommer i rollen få vara delaktig i utvecklings- och effektiviseringsprojekt avseende bland annat arbetssätt och processer.
Vi söker dig som är en trygg och driven ekonom med mångårig erfarenhet inom redovisning och erfarenhet av självständigt arbete med upprättande av bokslut inklusive ÅR och skatt/deklaration. Du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och kommunicerar flytande på både svenska och engelska. Har du tidigare erfarenhet av SAP är det meriterande men inget krav.
Som person är du van att arbeta självständigt och tycker om att arbeta i en organisation i förändring. Du har ett stort eget driv och motiveras av eget ansvar samtidigt som du samarbetar bra med andra. Du tar ägandeskap över dina arbetsuppgifter och säkerställer att de utförs med hög kvalitet.
Vid frågor kontakta Caroline Woxberg, caroline.woxberg@flipr.se
. Du ansöker med bifogat CV på flipr.se. Vi kommer att träffa kandidater löpande, så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt! Läser du denna annons i din telefon? I så fall kan du ansöka direkt med din Linkedin-profil utan att bifoga CV och personligt brev.
