Interim Redovisningsansvarig Till Södra Stockholm
2025-08-26
Publiceringsdatum2025-08-26
Vi söker just nu efter en interim Redovisningsansvarig som kommer att ansvara för vår kunds norska dotterbolag.
Har du erfarenhet av norsk redovisning och Business Central, samt tillgänglig omgående på heltid?
Då vill vill vi gärna höra från dig!
Uppdraget utgår från vår kunds kontor i en vacker del av södra Stockholm och beräknas pågå i minst 4 månader.Arbetsuppgifter
I din roll som interim Redovisningsansvarig kommer du att ansvara för redovisningen i ett norskt bolag, tillsammans med en ekonomiassistent. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. inkludera:
• Månads- och årsbokslut, samt årsredovisning
• Löpande bokföring
• Avstämningar
• Support mot moderbolagets ekonomifunktionProfil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet i rollen som Redovisningsansvarig. Vi ser att du har tidigare erfarenhet inom tillverkande bolag och norsk redovisning. Du är framåtlutad i ditt arbetssätt och trivs i en dynamisk roll med ett brett kontaktnät och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift. Som person är du relationsbyggande, ansvarstagande, lösningsorienterad och prestigelös.
Tidigare erfarenhet av arbete i affärssytemet Business Central samt goda kunskaper i Excel efterfrågas för detta uppdrag.
Framgångsfaktorer
• Flera års erfarenhet inom rollen som Redovisningsansvarig, med fördel tidigare inom börsnoterade bolag
• God kunskap inom norsk redovisning
• Relationsbyggande, ansvarstagande, lösningsorienterad och prestigelös
• Svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin (https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/)Så ansöker du
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Södra Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Sara Westin-James
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2025-09-12
Detta är en hyra där du är anställd via oss på Resultat, alternativt fakturerar via eget bolag, och uthyrd till vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor är du välkommen att kontakta Sara Westin-James på 072-215 15 34. Ersättning
