interim projektcontroller
2026-02-23
Har du gedigen erfarenhet av ekonomisk styrning inom fastighetsprojekt och driver eget konsultbolag? Vi söker nu en senior interimskonsult för ett omfattande uppdrag hos en betydelsefull myndighet i Stockholm. Uppdraget sträcker sig över 18-24 månader.
Som interim projektekonom kliver du in med hög självständighet och tar helhetsansvar för den ekonomiska styrningen i komplexa fastighetsprojekt. Du blir länken mellan projektverksamheten och den centrala ekonomiavdelningen. Då projektets intensitet kommer att variera över tid söker vi dig som uppskattar en flexibel beläggning.
Omfattning: Varierande mellan 50% och 100% under avtalsperioden.
Garantinivå: Vi garanterar en beläggning på minst 50%.
Längd: Ca 18-24 månader.
Placering: Stockholm (deltagande vid byggmöten och projektmöten på plats krävs).
Vi söker dig som:
tidigare arbetat med ekonomi inom just fastighetsbranschen och förstår de specifika utmaningarna med stora bygg- och fastighetsprojekt.
har stenkoll på kassaflödesplanering och slutkostnadsprognoser. Du ser avvikelser innan de blir problem och agerar proaktivt.
är bekväm med att sitta med på byggmöten, stötta projektledare i budgetfrågor och agera brygga mellan projektet och den centrala ekonomiavdelningen.
trivs att även sköta den löpande bokföringen, momsredovisningen och fakturagranskningen som krävs för att hålla projektet på rätt köl.
säkerställer att alla ekonomiska underlag och dokumentation lever upp till kraven på finansiell transparens och regelefterlevnad.
är van vid att arbeta självständigt och hantera flera projekt samtidigt, utan att tappa kvaliteten i din rapportering.
I den här rollen får du ett helhetsansvar för den ekonomiska styrningen i fastighetsprojekt. Du upprättar budgetar, sköter periodiseringar, gör analyser och tar fram beslutsunderlag till styrgrupper och projektledare. Du deltar även vid upphandlingar och ser till att projektet följer de finansiella regelverk som gäller för myndigheten.
Ansvarsområden
Ekonomisk styrning: Ansvar för prognoser, budgetuppföljning, kassaflödesplanering och slutkostnadsprognoser.
Proaktiv analys: Identifiera avvikelser i tid och agera rådgivande stöd till projektledare och styrgrupper.
Operativ ekonomi: Hantera löpande bokföring, periodiseringar, momsredovisning och fakturagranskning specifikt för projektet.
Kvalitetssäkring: Säkerställa att all dokumentation lever upp till krav på finansiell transparens och myndighetens regelverk.
Samverkan: Delta aktivt i byggmöten och upphandlingar ur ett ekonomiskt perspektiv.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är etablerad som underkonsult med eget bolag (F-skatt).
Har en kandidatexamen inom ekonomi eller motsvarande.
Har omfattande erfarenhet av ekonomi inom just fastighetsbranschen och förstår dynamiken i stora byggprojekt.
Är trygg med att arbeta självständigt och kan hantera flera parallella flöden utan att tappa precisionen i rapporteringen.
Har mycket goda kunskaper i Excel och vana av komplexa ekonomisystem.
Detta är ett perfekt uppdrag för dig som vill ha en stabil uppdragsgivare under en längre period, men som samtidigt har utrymme för annan verksamhet under de perioder projektet ligger på 50%. Du får arbeta i en professionell miljö där din expertis direkt bidrar till samhällsviktig infrastruktur.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
