Interim Produktionsledare
Consensus Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Strängnäs Visa alla maskiningenjörsjobb i Strängnäs
2025-09-12
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Consensus Sverige AB i Strängnäs
, Eskilstuna
, Håbo
, Västerås
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en trygg produktionsledare till ett interimsuppdrag där du får möjlighet att göra verklig skillnad i en verksamhet som står inför viktiga förändringar. Du kommer in i ett läge där tydligt ledarskap, närvaro och struktur är avgörande för att skapa arbetsro och framtidstro.
Om uppdraget
Du kommer att ansvara för den sista delen i produktionskedjan, där cirka 35 medarbetare arbetar.
I rollen blir du en nyckelspelare i att skapa ordning och reda, bygga upp tydliga rutiner och bidra till en kultur av ansvarstagande och långsiktig framgång. Du kommer att arbeta nära produktionschefen.
Detta interimsuppdrag innebär att du är kör uppdraget via Consensus, antingen som anställd eller som underkonsult, med din arbetsplats förlagd hos kunden. Uppdraget är behovsbaserat och löper inledningsvis till våren/sommaren 2026.
Vem du är
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet av produktionsledning inom skärande bearbetning
Är en närvarande ledare som trivs med att vara ute i verksamheten och nära medarbetarna
Har en schysst människosyn och förstår vikten av kommunikation och förtroende
Är van vid att leda i förändring och skapa struktur i komplexa miljöer
Har förmåga att stötta och samarbeta med andra ledare
Att vara konsult hos Consensus
Som konsult hos Consensus får du möjlighet att arbeta med några av de mest spännande och varierande uppdragen inom olika branscher. Du kommer att vara en nyckelspelare för våra kunder och bidra till deras framgång genom din kompetens och erfarenhet. Hos oss får du inte bara utveckla dina egna färdigheter utan också göra skillnad i både små och stora projekt och organisationer. Genom nära samarbete med vår försäljningsorganisation säkerställer vi att du alltid har relevanta och meningsfulla uppdrag. Läs mer om vad vi kan erbjuda på: https://www.consensus.nu/konsult/
Nästa steg
Känner du dig redo för att ta nästa steg i din karriär och få möjlighet att använda din expertis för att göra skillnad för oss och våra kunder? Var med på vår resa så skapar vi unika möjligheter tillsammans! Har du några frågor är du välkommen att kontakta Hannes Eliasson på hannes.eliasson@consensus.nu
alt. tel 076 - 112 23 86.
Välkommen med din ansökan på www.consensus.nu.
Ansök redan idag då vi hanterar ansökningar löpande. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
(org.nr 556629-9284), http://www.consensus.nu/ Jobbnummer
9506055