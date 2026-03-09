Interim Näringslivsutvecklare
Onepartnergroup Ggvv AB / Marknadsföringsjobb / Gislaved Visa alla marknadsföringsjobb i Gislaved
2026-03-09
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Ggvv AB i Gislaved
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vi söker en interimkonsult som vill ta sig an ett längre uppdrag hos Enter - Gislaveds kommuns näringslivsbolag, via OnePartnerGroup.
Enter Gislaveds kommuns näringslivsbolag AB ägs av Gislaveds kommun och ingår i koncernen Gislaveds Kommunhus AB.
Enter har det tydliga uppdraget att skapa goda förutsättningar för att etablera och driva företag och verksamheter i Gislaveds kommun. Bolaget drivs av att hålla en hög servicegrad och genom ett gott bemötande underlätta för de som driver verksamheter inom kommunen.Tillsammans med kommunens övriga verksamheter skapas värden för boende, besökare och företag dygnet runt, varje dag, året om.
Om uppdraget
Enter arbetar med att stärka näringslivets utveckling och kommunens attraktivitet. En central del är kompetensförsörjning, där Enter fungerar som samordnare mellan företag, kommun, skola, utbildningsaktörer och andra samarbetspartners.
Vi söker dig som under 16 månader ansvarar för att driva, samordna och utveckla arbetet inom kompetensförsörjning enligt befintlig struktur och årshjul.
Uppdraget är självständigt, relationsbyggande och kräver god förmåga att hålla i hop många parallella processer operativt och samordnande, med stort eget ansvar.
Uppdragsperiod: 12 månader ( maj 2026 - Augusti 2027, med möjlighet till förlängning)Omfattning: ca 50-75 % (varierar över året enligt årshjul)
Dina huvuduppgifter
Planera, genomföra och följa upp större årliga event och projekt.
Samordna företagsdialoger, skolkontakter och utbildningsaktörer.
Hålla koll på trender och omvärldsfrågor inom kompetensförsörjning.
Stötta kollegor i arbetsmarknads- och utbildningsfrågor.
Följa upp kontakter från nätverk och aktiviteter.
Prioritera och driva flera parallella processer.
Arbetet följer ett årshjul med intensiva perioder - du behöver trivas i ett tempo som varierar över året.
kvalifikationer;
Dokumenterad projektledarerfarenhet.
Erfarenhet av samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor.
Stark struktur, administration och självständighet.
Van att facilitera möten och nätverk.
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Meriterande;
Erfarenhet av kompetensförsörjning eller arbetsmarknadsprojekt.
Regional samverkanserfarenhet.
Eventledning.
Kunskap om utbildningssystemet (gymnasium, vuxenutbildning, YH).
Personliga egenskaper;
Du är strukturerad, relationsskapande, initiativtagande och trygg i att leda grupper. Du arbetar prestigelöst och självständigt - och får saker att hända.
Din ansökan;
Vi arbetar med löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och kontaktar dig via mejl eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingår för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jennie Gunnarsson 070-9282298 alt jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se
Vi ser fram emot att få veta mer om dig. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Onepartnergroup Ggvv AB
(org.nr 556843-2230) Arbetsplats
Enter Gislaved AB Kontakt
Jennie Gunnarsson jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9785152