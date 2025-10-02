Interim IT-chef till statlig mynidghet
2025-10-02
Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Vi söker nu en interim IT-chef till statlig mynidghet i Stockholm! I rollen ansvarar du för enhetens personal, verksamhet och budget. Du driver utveckling och anpassning av arbetet efter nya behov, samarbetar nära med myndigheten kring digitala lösningar och deltar i ledningsgrupper.
Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• Personalansvar för enheternas medarbetare som för närvarande är nio anställda samt fyra konsulter. Där ingår bland annat funktioner för drift och support, förvaltning, produktägare, utvecklare och informationssäkerhet.
• Verksamhets- och budgetansvar för enheternas ansvarsområden.
• Utveckla enheternas arbete samt att löpande anpassa och driva verksamheten efter nya förutsättningar.
• Nära samarbete med hela myndigheten för att arbeta med utveckling av digitala lösningar utifrån verksamhetens behov.
• Rapportera till myndighetens ledningsgrupp samt delta i avdelningens ledningsgrupp.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som interim IT-chef är ett konsultuppdrag på heltid med start i början av november 2025 och beräknas pågå till och med 2026-04-30.
Krav för tjänsten:
• Erfaren som ledare/chef med dokumenterad erfarenhet av arbete med de frågor som ligger inom enhetens ansvarsområde, exklusive säkerhetsskyddsfrågor.
• Minst tre års erfarenhet av chefs- och ledarskap med personal- verksamhets- och budgetansvar samt har arbetat i strategisk ledningsgrupp och van att presentera för högsta ledning
• Erfarenhet av chefskap minst 2 år i liknande verksamhet i statlig myndighet.
• Erfarenhet av att analysera verksamhetsbehov och kravställa inom området, både internt och mot externa leverantörer.
• Kan uttrycka komplicerade tekniska frågeställningar på ett målgruppsanpassat sätt.
• Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i både svenska och engelska.
• Utvecklingen av digitala verksamhetsstöd förutsätter ett väl fungerande samarbete med övriga enheter och funktioner vid myndigheten. Även det strategiska informationssäkerhetsarbetet behöver ske i nära samverkan med verksamheten
• Erfarenhet av upphandling i statlig myndighet och är väl förtrogen med regelverken på området.
• Erfarenhet av förändringsledning
• Erfarenhet av iterativ systemutveckling ex. agil metod
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av arbete med data- och integritetsskyddsfrågor, riskbedömning och informationsklassning.
• God kännedom om olika styr- och förvaltningsmodeller inom it-drift, som till exempel ITIL, PM3 och PPS.
• Erfarenhet av utveckling av rutiner och styrdokument.
• Erfarenhet av arbete med intern IT-drift i nära samarbete med externa IT-leverantörer och outsourcade it-funktioner.
• Implementering av interna AI-lösningar och god förståelse för hur AI kan stötta och effektivisera arbete i tjänstemannaorganisationer.
Om dig
Du har en god analytisk förmåga och är van att ta initiativ och driva arbetet framåt. Som person är du samarbetsinriktad och lösningsorienterad, samtidigt som du arbetar noggrant och strukturerat. Du är lyhörd, kommunikativ och har lätt för att skapa ömsesidig förståelse i mötet med andra. Med din förmåga att entusiasmera och inspirera bidrar du till en positiv arbetsmiljö, och du tar dig an utmaningar med både kreativitet och integritet.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2025-10-13.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Ersättning

Fast lön
