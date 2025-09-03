Interim HR-konsult på deltid
2025-09-03
Vi söker nu en interim HR-konsult med start omgående. Uppdraget innebär främst att stötta vår kund i frågor rörande övertalighet och löpande chefsstöd. Uppdraget omfattar cirka 40 % per vecka och pågår till årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
Vår kund är en etablerad aktör inom tech-retail med omkring 100 medarbetare i Sverige och en del av en större europeisk koncern. Företaget driver ett flertal butiker runt om i landet och erbjuder både försäljning, service och utbildning. Organisationen befinner sig i ett läge av omorganisation och söker därför en interim HR-konsult som kan bidra med stöd till chefer och hantering av HR-relaterade frågor under den här perioden.Dina arbetsuppgifter
Som interim HR-konsult kommer du att:
Vara ett stöd till chefer (cirka 20 chefer, varav 15 butikschefer)
Driva och stötta i pågående omorganisation och övertalighet
Hantera fackliga frågor och avtalsförhandlingar, företaget är anslutet till kollektivavtal.
Stötta i utveckling av processer och rutiner.
Säkerställa att vardagliga HR-frågor hanteras på ett professionellt sätt.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper Vi söker dig som har:
Erfarenhet som HR Business Partner eller HR-konsult.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med omorganisationer.
Vana av fackliga förhandlingar och samverkan med kollektivavtal.
Tidigare erfarenhet av chefsstöd i en operativ verksamhet.
För att lyckas i uppdraget är du självgående, trygg i din kompetens och van att snabbt sätta dig in i nya sammanhang. Du är kommunikativ och strukturerad, med förmåga att stötta chefer i både förändringsarbete och vardagliga HR-frågor.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Flexibelt Omfattning: ca 40 % i veckan Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
