Interim Enhetschef transportenheten.
2025-10-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Nu söker vi till vår kund en interim Enhetschef transportenheten hos en kommun inom Stockholm.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: Omgående
• Längd: 6 månader, eventuellt längre.
Som enhetschef Trafik har du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla kommunens trafik- och mobilitetsarbete. Ditt uppdrag innefattar strategisk planering, operativt arbete och ledning av medarbetare samt rekrytering.
Rollen kombinerar kortsiktiga åtgärder för att förbättra framkomligheten med långsiktiga strategier för ett hållbart och resilient transportsystem.
Du förväntas vara en drivande och resultatorienterad ledare som tar initiativ, driver utveckling och levererar resultat även under press. Du är strategisk och analytisk men också pragmatisk och lösningsorienterad i vardagen.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbetsuppgifter och ansvar
• Leda och utveckla kommunens trafikarbete och mobilitetsstrategier.
• Ta fram rutiner och arbetssätt för den nya enheten.
• Samordna och leda arbetet inom organisationen för att säkerställa effektiva arbetsmetoder och måluppfyllelse.
• Driva egna strategiska trafikuppdrag och projekt med fokus på lösningar, både kort- och långsiktiga.
• Följa upp och utvärdera trafikåtgärder och planer i enlighet med kommunens övergripande mål.
• Representera kommunen i både interna och externa sammanhang samt bygga nätverk och relationer med politiker, andra förvaltningar, Trafikverket, Trafikförvaltningen, Nobina och övriga aktörer på kommunal, regional och statlig nivå.
• Ansvar för att upprätthålla en god och resultatorienterad dialog regionalt med Trafikverket,
• Ansvara för budget, personal och arbetsmiljö, leda med ett öppet, transparent och tydligt ledarskap som skapar förutsättningar och delaktighet.
• Kombinera strategiskt ledarskap med förmågan att själv ta operativa initiativ när det behövs för att skapa framdrift.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier.
Efterfrågad kompetens (inkl. efterfrågade egenskaper), erfarenhet och utbildning samt behov utöver angiven tjänstebeskrivning för aktuell tjänstekategori (Detta utvärderas enligt nedan):
• Relevant akademisk examen inom samhällsplanering, transportplanering, infrastruktur, stadsutveckling eller motsvarande. - - Alternativt har du en annan högskoleutbildning i kombination med gedigen erfarenhet av trafik- och transportfrågor.
• Du har erfarenhet av att leda och samordna komplexa trafik- och infrastrukturriktade projekt samt god förståelse för hur statliga, kommunala, regionala och privata aktörer samverkar inom området. Erfarenhet av arbete med Trafikverket eller andra större myndigheter är meriterande, tidigare erfarenhet av att samordna och leda komplexa projekt och strategiska processer inom trafik- och infrastrukturområdet.
• Du kombinerar ett långsiktigt, strategiskt perspektiv med förmågan att agera snabbt och lösningsorienterat vid akuta utmaningar. Du har intresse för hållbar mobilitet, framtidens trafiklösningar, digitalisering och innovation - och kan analysera hur ny teknik kan bidra till ett mer resilient transportsystem. Kompetens inom hållbar stadsutveckling, klimatanpassning och smarta trafiklösningar är en fördel. Du har djup kompetens och trygghet i trafikfrågorna och en analytisk förmåga att se samband, dra egna slutsatser och identifiera lösningar. Med strategisk blick, mod och handlingskraft kan du driva utvecklingen från analys till konkreta åtgärder och resultat.
• Som person är du trygg, kommunikativ och relationsskapande med förmåga att skapa förtroende och samarbeta brett både internt och externt. Du trivs i en miljö med många kontaktytor och kan navigera i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet från offentlig verksamhet eller förändringsarbete inom offentlig sektor är meriterande.
• Du är engagerad, ansvarstagande och drivs av att skapa konkret nytta för invånare, näringsliv, föreningsliv och besökare. Du leder med integritet och tydlighet, motiverar och utvecklar dina medarbetare, och du har förmågan att balansera högt tempo och höga förväntningar med struktur och stabilitet.
Om verksamheten
Låter detta som ett passande uppdrag för dig?
Ja då skall du självklart söka tjänsten via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen!
