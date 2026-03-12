Interim Controller med redovisningsbakgrund

Oak Consultant Group AB / Controllerjobb / Lindesberg
2026-03-12


Till ett större internationellt tillverkningsföretag söker vi nu en Controller med redovisningsbakgrund för ett interimuppdrag. Uppdraget är en ersättning under en föräldraledighet och erbjuder en bred och varierad roll i en internationell miljö.
Du blir en viktig del av ekonomifunktionen och arbetar nära verksamheten med både redovisning och controlling. Rollen innebär ett stort eget ansvar och goda möjligheter att bidra till analys, uppföljning och utveckling av ekonomiska processer.

Publiceringsdatum
2026-03-12

Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:

Löpande redovisning

Produktionscontrolling

Analys och uppföljning av verksamheten

Budget- och prognosarbete

Ekonomisk rapportering och uppföljning

Du arbetar nära både ekonomifunktionen och verksamheten och bidrar till att skapa god ekonomisk styrning och uppföljning.

Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som controller och redovisning, helst från ett tillverkande företag.
Du har även:

God vana av affärssystem och Excel

Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:

Analytisk

Strukturerad

Samarbetsinriktad

Noggrann

Affärsorienterad med god affärsförståelse

Om uppdraget
Detta är ett interimuppdrag med start så snart som möjligt.
Uppdraget löper till 31 januari 2027 och tillsätts på grund av föräldraledighet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Oak Consultant Group AB (org.nr 556936-4283), https://oakconsulting.teamtailor.com
Meritor HVS AB (visa karta)
711 34  LINDESBERG

Arbetsplats
Oak Consulting

