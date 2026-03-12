Interim Controller med redovisningsbakgrund
Till ett större internationellt tillverkningsföretag söker vi nu en Controller med redovisningsbakgrund för ett interimuppdrag. Uppdraget är en ersättning under en föräldraledighet och erbjuder en bred och varierad roll i en internationell miljö.
Du blir en viktig del av ekonomifunktionen och arbetar nära verksamheten med både redovisning och controlling. Rollen innebär ett stort eget ansvar och goda möjligheter att bidra till analys, uppföljning och utveckling av ekonomiska processer.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Löpande redovisning
Produktionscontrolling
Analys och uppföljning av verksamheten
Budget- och prognosarbete
Ekonomisk rapportering och uppföljning
Du arbetar nära både ekonomifunktionen och verksamheten och bidrar till att skapa god ekonomisk styrning och uppföljning.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som controller och redovisning, helst från ett tillverkande företag.
Du har även:
God vana av affärssystem och Excel
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Analytisk
Strukturerad
Samarbetsinriktad
Noggrann
Affärsorienterad med god affärsförståelse
Om uppdraget
Detta är ett interimuppdrag med start så snart som möjligt.
Uppdraget löper till 31 januari 2027 och tillsätts på grund av föräldraledighet.
