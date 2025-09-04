Interim chef till högskola
Vi söker dig som har ett tydligt ledarskap och vill under hösten fokusera på en avdelnings arbetsmiljöarbete. Är du tillgänglig omgående och önskar att arbeta på 50 %? Läs då vidare!
Ditt uppdrag som interim chef
Med ett tydligt ledarskap stödjer och leder du dina medarbetare som är 17st till antalet. I ditt uppdrag ansvarar du för dina medarbetares arbetsmiljö och hålla arbetsplatsträffar. Under hösten kommer det vara fokus på arbetsmiljöarbete inom avdelningen, där en arbetsmiljökarläggning genomförts och där du kommer ansvara för arbete med åtgärder i samarbete med vår företagshälsovård. Du ingår i fakultetens ledningsgrupp som leds av dekan. Du kommer tilldelas en kontaktperson med chefserfarenhet, för introduktion och stöd i arbetet.
I ditt arbete kommer du ha fortlöpande dialoger med andra avdelningschefer och med programområdesansvariga samt ansvara för eventuella rekryteringar. Du har budgetansvar för avdelningens personal samt kompetensutvecklingsmedel. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ansvara för tjänsteplanering och lönerevisionsarbete.
Du kommer vara ansvarig chef under rekryteringsprocess för ny avdelningschef.
Din kompetens och personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, flexibel samt mål- och resultatorienterad. Du ska ha en god samarbets- och ledarskapsförmåga, vara tydlig och har en helhetssyn. Vi ser att du har en problemlösare.
Kompetenskrav:
* Akademisk utbildning, lägst kandidatexamen
* Grundläggande utbildning inom arbetsmiljö
* Flerårig (minst 3 år) arbetslivserfarenhet som chef
* Erfarenhet av att som chef arbeta med arbetsmiljöfrågor
* God digital kompetens och systemvana
* Kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska
Meriterande:
* Erfarenhet av ledning inom akademisk utbildning
* Erfarenhet från arbete i myndighet
* Erfarenhet av att arbeta som chef inom akademisk utbildningsverksamhet (minst 1 år), ink. tjänsteplanering, roller, problematiken med gränsdragning mellan chefens beslut och den akademiska friheten
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via Jurek Recruitment & Consultting med start så snart som möjligt till 31 januari 2026. Uppdraget är på deltid, 50 % (20 h/vecka). Arbetet sker på plats.
Vid frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Livija Bekkhus på livija.bekkhus@jurek.se
