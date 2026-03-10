Interim Business Controller

Newr AB / Controllerjobb / Stockholm
2026-03-10


Visa alla controllerjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Newr AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Danderyd, Järfälla eller i hela Sverige

Vi söker en erfaren och affärsdriven Business Controller för ett konsultuppdrag i en organisation som befinner sig i förändring och utveckling. Uppdraget kombinerar klassiska ekonomichefsområden med specialistkompetens inom business controlling och innebär både strategiskt utvecklingsarbete och operativ analys. Start för uppdraget är den 1 april och uppdraget pågår i ett år.
Du kommer att leda arbetet inom business controlling, stötta verksamheten i ekonomiska frågor samt säkerställa att finansiella processer och rapportering genomförs enligt plan. Rollen omfattar arbete med budget, prognoser, uppföljning, månadsbokslut, projektresultat och ekonomiska analyser. I uppdraget ingår även systemansvar för det finansiella planeringssystemet Planning samt rapportstrukturer i Power BI. Rollen har inget personalansvar och rapporterar till chef för Business Administration samt företagsledningen.
Vi söker dig som har:

Akademisk utbildning inom ekonomi

Minst 7 års erfarenhet av business controlling

Erfarenhet av budget, prognos och uppföljning

Erfarenhet av Power BI och rapportuppsättning

Flytande svenska i tal och skrift

Goda kunskaper i Excel, inklusive arbete med databaskuber

Erfarenhet av förändringsarbete

Välkommen med ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7362615-1884887".

Arbetsgivare
Newr AB (org.nr 559230-2615), https://career.newr.se
Olof Palmes gata 11 (visa karta)
111 37  STOCKHOLM

Arbetsplats
Newr

Jobbnummer
9788988

Prenumerera på jobb från Newr AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Newr AB: