Interim Business Controller
2026-03-10
Vi söker en erfaren och affärsdriven Business Controller för ett konsultuppdrag i en organisation som befinner sig i förändring och utveckling. Uppdraget kombinerar klassiska ekonomichefsområden med specialistkompetens inom business controlling och innebär både strategiskt utvecklingsarbete och operativ analys. Start för uppdraget är den 1 april och uppdraget pågår i ett år.
Du kommer att leda arbetet inom business controlling, stötta verksamheten i ekonomiska frågor samt säkerställa att finansiella processer och rapportering genomförs enligt plan. Rollen omfattar arbete med budget, prognoser, uppföljning, månadsbokslut, projektresultat och ekonomiska analyser. I uppdraget ingår även systemansvar för det finansiella planeringssystemet Planning samt rapportstrukturer i Power BI. Rollen har inget personalansvar och rapporterar till chef för Business Administration samt företagsledningen.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom ekonomi
Minst 7 års erfarenhet av business controlling
Erfarenhet av budget, prognos och uppföljning
Erfarenhet av Power BI och rapportuppsättning
Flytande svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i Excel, inklusive arbete med databaskuber
Erfarenhet av förändringsarbete
Välkommen med ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
