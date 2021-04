Intendent till Björkåsskolan/Slottsbergsskolan - Göteborgs kommun - Ekonomichefsjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Ekonomichefsjobb / Göteborg2021-04-09I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Bli en av oss!Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning 2021-04-09Vill du vara med och utveckla nya Slottsbergsskolan och Björkåsskolan?Vill du ingå i vår ledningsgrupp för att skapa de bästa skolorna för våra elever?Vill du ha varierade men utvecklande och utmanande arbetsuppgifter?Då är arbetet som skolintendent på Slottsbergsskolan/Björkåsskolan något för dig!Björkåsskolan och Slottsbergsskolan är belägna i Västra Frölunda och båda skolorna kommer i sinom tid ha åk F-6 grundskola och fritidsverksamhet. Slottsbergsskolan är en helt ny skola som till hösten kommer ha åk F-1 med knappt 100 elever medan Björkåsskolan har ca 330 elever i åk F-6. Du kommer att få arbeta på båda skolorna.Vi söker nu en intendent med övergripande arbetsuppgifter. Tillsammans med skolornas rektor och två biträdande rektorer kommer du ha en central roll på skolan och fungera som spindeln i nätet i många frågor. Du kommer att ha en betydelsefull roll i vår ledningsgrupp.Som intendent kommer du ha en varierad roll där du är ansvarig för det som ska göras i administrativa system samtidigt som du är ansiktet utåt gentemot elever, föräldrar och alla andra som jobbar på skolan. Du är ofta den första personen som besökare träffar, du ordnar så att vikarier kommer på plats och du ser till att vi gör rätt i våra administrativa system. Exempel på vanliga administrativa arbetsuppgifter är fakturahantering, beställningar, elev -och betygsregistrering, framtagning av statistik och hantering av skolkort. I övergripande frågor kommer du att ansvara för strategier kring IKT, med exempel att leda personalutbildningar, ansvara för programvaror, maskiner m.m. Du kommer även ansvara för det Systematiska kvalitetsarbetet (SKA) och Systematiskt brandskyddsarbetet (SBA). En viktig uppgift är att ansvara för skolans schemaläggning och skola24 och andra övergripande områden utifrån kompetens.Vi tycker att det är självklart att man ska utvecklas i sin roll och som stöd i din utveckling kommer du vara en del av nätverket för administratörer/intendenter i vårt utbildningsområde.Vi söker dig som har akademisk utbildning med minst motsvarande kand. examen (180p) med inriktning mot någon av områden inom offentlig förvaltning, ekonomi, pedagogik, juridik, eller annat, för tjänsten relevant. Erfarenhet från liknande roller i skolverksamhet är meriterande.Du har erfarenhet av att arbeta i Skola24, Personec, Winst, Proceedo, och ProCapita. Har du dessutom arbetat i och har lätt för att hantera olika IT-system och kunnig kring IKT samt att leda personalutbildningar är det meriterande. Det är bra om du tidigare har arbetat inom skolan och har en pedagogisk bakgrund. Du är också mål- och resultatorienterad och har en förmåga att prioritera, kommunicera och återkoppla tydligt så att andra förstår.Du har tidigare erfarenhet och trivs med ett arbete som varierar i tempo och som varierar mellan administration och möten med människor. Det är viktigt för dig att ge god service och du är skicklig på att hitta lösningar på olika utmaningar. För att trivas i rollen så är det viktigt att du självständigt kan strukturera ditt arbete och ta egna initiativ. Eftersom du kommer ha mycket kontakt med chefer, medarbetare, elever och föräldrar så behöver du vara duktig på att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer. Vi ser därför till personlig lämplighet för rollen.Rekrytering kommer pågå fortlöpande under ansökningstiden.Vi ser fram emot din ansökan!Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.ÖVRIGTSom anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-09 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-23Göteborgs kommun5680491