Integrationsutvecklare till Svenska kraftnät
2025-09-23
Om uppdraget
Till Svenska kraftnät söker vi nu en Integrationsutvecklare, kompetensnivå 3. I rollen arbetar du med att utveckla och vidareutveckla systemintegrationer, men även i förvaltningen där felsökning, rättning och testning ingår. Du blir en viktig del i ett agilt team med analytiker, utvecklare, testare samt applikationsspecialister för integrationsplattformar. Även projektarbete förekommer, bland annat med migrering av integrationer från legacy-system till nya lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Implementera integrationsflöden i Apache Camel på Kubernetes-plattform
Dokumentera design och systemlösningar
Arbeta med XML och konvertering mellan olika XML-format
Delta i förvaltningsarbete: felsökning, rättning och testning av integrationer
Bidra i migrering till ny integrationsplattform
Delta i projekt samt införandet av API Management-system
Omfattning: 80-100%
Plats: Solna/Sundbyberg
Säkerhet: Uppdraget är säkerhetsklassat; säkerhetsprövning och registerkontroll krävs.
Vi tror att du
Har flera års erfarenhet av integrationsutveckling, gärna i Apache Camel och Kubernetes.
Har goda kunskaper i XML och erfarenhet av att arbeta med olika XML-format.
Är van att dokumentera tekniska lösningar på ett strukturerat sätt.
Har erfarenhet av arbete i agila team.
Har god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av API Management-system.
Tidigare arbete i statlig eller säkerhetsklassad verksamhet.
Om A-Talent Tech
A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna. Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant?
Välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Vi behandlar ansökningar och tillsättning löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Lena Sköld på lena.skold@atalent.se
