Integration Developer Till Ntex, Götegorg Eller Helsingborg
Jerrie AB / Datajobb / Göteborg
2026-03-26
Om rollen
Vill du arbeta som Integration Developer i en verksamhetsnära och affärskritisk roll inom transport- och logistikbranschen? NTEX söker nu en integrationsutvecklare som vill vara med och bygga framtidens integrationslösningar och driva kundintegrationer från start till mål.
NTEX erbjuder transport- och logistiklösningar inom väg, sjö, flyg och järnväg, med stark närvaro i Sverige och Europa. Rollen innebär att du arbetar nära både interna system och externa kundlösningar, där integrationer är en central del av affären.
Placering i Göteborg eller Helsingborg, orten anpassas efter din bostadsort. Tjänsten kan utgå från något av kontoren i Göteborg eller Helsingborg, där teamet samarbetar tätt över orterna.
ArbetsuppgifterDriva kundintegrationer från första kontakt till driftsättning (ax till limpa)
Utveckla och underhålla integrationer mellan interna system och kundsystem
Arbeta med integrationsteknologier som API, EDI och andra protokoll
Delta i kundmöten, analysera behov och omvandla dessa till tekniska lösningar
Agera kravställare, analytiker och utvecklare i samma roll
Bidra till utvecklingen av integrationsplattformen (Lobster) och agera produktägarnära
Vem du är
Vi söker dig som är trygg i din kompetens som integrationsutvecklare och som trivs i en roll med stort eget ansvar och varierande arbetsuppgifter. Du gillar att arbeta nära verksamheten och har ett helhetsperspektiv på integrationsflöden och systemlandskap.
Du har:
• Erfarenhet av integrationsutveckling (ca 2-5 år). Vi är även öppna för mer juniora profiler med rätt driv och relevant bakgrund/erfarenhet, exempelvis från transport- och logistikbranschen
Kunskap om REST API, EDI och andra integrationslösningar
Erfarenhet av att driva flera parallella projekt
Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ utan tydliga beställningar
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med både tekniska och icke-tekniska stakeholders
Flytande svenska i tal och skrift
Mkt god engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från transport- och logistikbranschen (mycket starkt meriterande)
Erfarenhet av integrationsplattformen Lobster
Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och prestigelös. Du trivs i en entreprenöriell miljö där du får ta ansvar, påverka och utvecklas tillsammans med teamet.
Vad vi erbjuder dig
Hos NTEX blir du en del av ett växande bolag med stark entreprenörsanda. Här får du möjlighet att arbeta brett inom integration, påverka arbetssätt och vara med och bygga upp interna strukturer och processer.
Du erbjuds:
En central roll i ett affärskritiskt integrationsarbete
Möjlighet att arbeta nära både teknik och verksamhet
Ett kompetent och sammansvetsat team med korta beslutsvägar
En dynamisk arbetsmiljö där initiativ och idéer uppmuntras
Möjlighet att utvecklas i takt med bolagets tillväxt
NTEX präglas av samarbete, ansvarstagande och en kultur där alla bidrar och tar egna initiativ.Publiceringsdatum2026-03-26Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande. Har du frågor? Hör gärna av dig till rekryteringskonsult Igor Glavan, 0701-76 58 28, igor.glavan@jerrie.se
Vi på Jerrie arbetar med en rättvis urvalsprocess som är kopplad till en kravprofil. Vi använder inte AI i screening och urval - alla ansökningar läses av en människa. Läs om Jerries rekryteringsprocess här: https://jerrie.se/rekryteringsprocess Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
