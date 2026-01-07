Intea söker Driftstekniker
RC Professional Search AB / Fastighetsskötarjobb / Lund Visa alla fastighetsskötarjobb i Lund
2026-01-07
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RC Professional Search AB i Lund
, Staffanstorp
, Malmö
, Helsingborg
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Intea Fastigheter söker en driven drifttekniker
Intea grundades 2015 med syfte att investera i och förvalta social infrastruktur för egen långsiktig förvaltning. Med social infrastruktur avser Intea lokaler för samhällsviktiga funktioner som är specialanpassade för sitt ändamål och där hyresgästen är offentlig. Bolagets fastighetsbestånd delas in i kategorierna rättsväsende, högre utbildning, sjukvård samt övrig offentlig verksamhet. Hyresgästerna utgörs huvudsakligen av statliga verk och myndigheter, regioner och andra offentliga institutioner. Sedan start har Intea kontinuerligt expanderat verksamheten och den uthyrningsbara ytan ökar stadigt.
På Intea arbetar människor med olika bakgrund, erfarenheter, intressen och kompetenser. Vi värdesätter våra medarbetare och erbjuder en trivsam arbetsmiljö där du har möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. För oss är det viktigt att du känner dig trygg i din roll och får förutsättningar för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett professionellt sätt. Vi tror på samarbete, kreativitet och hållbarhet och vi är stolta över att vara en del av en dynamisk och framåtblickande fastighetsorganisation.
Ditt uppdrag
Som drifttekniker hos Intea Skåne kommer du ingå i ett engagerat team bestående av drifttekniker, driftansvarig, fastighetsskötare, projektchef och fastighetschef. Med stark lokal närvaro och hög servicenivå gentemot våra hyresgäster kommer du att ansvara för drift och installationer på specifika fastigheter inom Intea. Du säkerställer regelbunden tillsyn och skötsel och utför felavhjälpande underhåll i byggnader och mark. Idag finns fastigheterna inom ditt ansvarsområde i Malmö med omnejd men det kan komma att förändras över tid. Du kommer att utgå från vårt kontor i Lund.
Ditt uppdrag omfattar bland annat:
Dagliga ronderingar i teknikutrymmen samt med tillhörande kontroll i driftsdator
Säkerställa en god funktion av fastighetens tekniska system genom tillsyn och skötsel
Hantera felanmälan samt ett utförande av felavhjälpande underhåll
Göra beställningar av tjänster eller varor inom ansvaret för rollen
Medverka i arbeten med lokalförändringar och hyresgästanpassningar
Dokumentation och rapportering i olika digitala system
Vara delaktig vid planering och genomförandet av planerat underhåll
Inhämta och registrera mätaravläsningar samt sammanställa och rapportera fastigheternas mediaförbrukning
Energieffektiviseringsarbete
Säkerställa att gällande myndighetskrav efterlevs och rapporteras
Samordning och ansvar för att besiktningar genomförs vid gällande intervall
Planering och ledsagning av entreprenörer och andra samarbetspartners som ska beträda fastigheterna
Se till att fastigheten är välskött och är i god ordning
Säkerställa efterlevnad av gällande serviceavtal, hyresavtal och gränsdragningslistor
Vi söker dig som har
Kvalificerad yrkesutbildning alt. eftergymnasial teknisk utbildning, med inriktning på drift -och installationsteknik
Goda teoretiska och praktiska kunskaper av tekniska installationer, styr och regler
God kunskap om energieffektivisering, klimat -och hållbarhet i fastigheter
God datavana
Kvalificerad erfarenhet av datorbaserade styr-, regler - och övervakningssystem.
God kunskap om byggnadsteknik och fastighetsunderhåll
Grundläggande kunskap i entreprenadjuridik och avtalsjuridik
God kännedom om gällande myndighetskrav inom fastighetsområdet
Behärskad det svenska språket, både i tal och skrift
Innehar giltigt B-körkort
Vem är du?
Du en serviceinriktad och driven drifttekniker med flerårig erfarenhet av arbete inom driftteknik och fastighetsskötsel. Du är trygg i dig själv och i din profession. Du värdesätter en flexibel och självständig roll med ansvarsfulla arbetsuppgifter och många kontaktytor.Du är en person som är strukturerad och noggrann och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du agerar proaktivt för att skapa så lite driftstörningar som möjligt.Du driver gärna processer och projekt framåt och säkerställer att arbetet blir slutfört på bästa sätt inom angiven tidsram.
Du har en god social förmåga och värdesätter samarbeten med andra människor. Du är relationsskapande och god kommunikation är en självklarhet för dig. Som person vill du gärna utvecklas och lära mer. Du delar gärna med dig av din erfarenhet och kompetens.
Ansök idag - vi rekryterar löpande
Intea har en verksamhet i högt tempo, med stora ambitioner och ett starkt fokus på hyresgästerna. Här får du vara med och bidra till samhällsnytta varje dag!Du är välkommen med din ansökan, CV och personligt brev. För att garantera en säker och rättvis rekrytering registrerar du din ansökan via hemsidan. Urval sker löpande.
Godkänd säkerhetsprövning krävs för tjänsten innan tillsättning.
Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta att kontakta Rita Smedberg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RC Professional Search AB
(org.nr 556951-8490) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Intea Fastigheter AB (publ) Kontakt
Rita Smedberg rita@professionalsearch.se Jobbnummer
9671180